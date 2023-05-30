У Гостомелі відкрили мурал ОЧІ

29 травня у Гостомелі презентували мурал присвячений матерям військових, які зараз захищають незалежність України, та тих хто віддав своє життя за нашу свободу.

Заступник начальника Гостомельської СВА Леонід Вінцевич долучився до відкриття муралу, і у своїй промові зазначив, що сила і любов материнського серця має вшановуватися та підтримувати дух. Така шана матерям - це особливе і патріотичне нагадування, що тішитиме очі кожного з нас щодня.На відкритті мешканці громади змогли долучитися до збору на прилад нічного бачення для Сурена Саргсяна - тренера Гостомельської команди з хортингу «Спарта».