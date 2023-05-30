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У Гостомелі відкрили мурал ОЧІ

29 травня у Гостомелі презентували мурал присвячений матерям військових, які зараз захищають незалежність України, та тих хто віддав своє життя за нашу свободу.



Заступник начальника Гостомельської СВА Леонід Вінцевич долучився до відкриття муралу, і у своїй промові зазначив, що сила і любов материнського серця має вшановуватися та підтримувати дух. Така шана матерям - це особливе і патріотичне нагадування, що тішитиме очі кожного з нас щодня.

Стінопис створила художниця з Гостомеля Ірина Романченко спільно з Сергієм Редьогою - художником з Харкова.
«Очі» - це подяка та шана матерям, які виховали сміливих та сильних духом дітей, які щодня боронять Україну та кожного з нас.

На відкритті мешканці громади змогли долучитися до збору на прилад нічного бачення для Сурена Саргсяна - тренера Гостомельської команди з хортингу «Спарта».

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Гостомельська селищна військова адміністрація 
 ВІЙНА, Гостомель, фотофакт
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