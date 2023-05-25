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  • Учора, 11:47
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Міський голова нагородив найталановитіших учнів закладів освіти Бучанської громади

24 травня 2023 року у міській бібліотеці за участю Бучанського міського голови Анатолія ФЕДОРУКА та начальника відділу освіти Олега ЦИМБАЛА відбулося нагородження найталановитіших, найобдарованіших учнів та вихованців закладів освіти нашої громади, переможців Міжнародних та Всеукраїнських етапів учнівських олімпіад, творчих конкурсів та конкурсу науково-дослідницьких робіт МАН, професійних конкурсів. Нагороди отримали 23 юних талантів і 13 педагогів.

Учні та вихованці були відзначені у таких номінаціях:
🔰 «Подія року» Тарасенко Гліб, учень 11 класу Бучанського ліцею № 9.

🔰 «Відкриття року» Макаренко Богдан та Яцура Андрій, учні 8 класу Бучанського ліцею № 4.

🔰 «Інтелект і талант» Бисов Нестор, учень 11 класу, Закандиріна Елліна, учениця 10 класу та Мостіпан Софія, учениця 7 класу Бучанського ліцею № 5.

🔰 «Гордість і надія» Карабут Олексій Миколайович, учитель фізичної культури Бучанського ліцею № 9, Потихонько Анна, учениця 11 класу Бучанського ліцею № 4, Кузіна Софія, учениця 9 класу та Пучко Олександр, учень 9 класу Бучанського ліцею № 3.

🔰 «Зірки позашкілля» Боровик Ірина, Влащук Гліб, Грищенко Варвара, Казак Зоя, Панасенко В’ячеслав, Сібірякова Мілана, Татарчук Мілана, Доценко Валерія, Шапецька Ірина, Вєтрова Софія, Ложонос Павло, Негода Дар’я, Шевчук Катерина – вихованці гуртків.

Педагоги отримали нагороди у номінації «Праця та майстерність»:
Яровенко Світлана Григорівна, Демченкова Марина Анастоліївна,
Циненко Тетяна Євгенівна, Гурбич Юлія Володимирівна,
Рудницька Олена Анатоліївна, Лозян Світлана Михайлівна,
Савчук Тетяна Анатоліївна, Фурлет Оксана Миколаївна,
Рощупнін Олександр Васильович, Ляшко Катерина Володимирівна,
Негода Людмила Миколавна, Шиян Людмила Анатоліївна.

Учні та педагоги отримали дипломи, грамоти, подяки та цінні подарунки.
Окремі слова вдячності були висловлені керівникам закладів освіти, учні та педагоги яких нагороджувалися.
Вітаємо нашу талановиту молодь, іх наставників, керівників закладів освіти за плідну працю та бажаємо не зупинятися на досягнутому! Кожен з вас, здобуваючи цю перемогу вніс свій вклад в загальну перемогу нашого народу та України.











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