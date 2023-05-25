Міський голова нагородив найталановитіших учнів закладів освіти Бучанської громади

🔰 «Подія року» Тарасенко Гліб, учень 11 класу Бучанського ліцею № 9.🔰 «Відкриття року» Макаренко Богдан та Яцура Андрій, учні 8 класу Бучанського ліцею № 4.🔰 «Інтелект і талант» Бисов Нестор, учень 11 класу, Закандиріна Елліна, учениця 10 класу та Мостіпан Софія, учениця 7 класу Бучанського ліцею № 5.🔰 «Гордість і надія» Карабут Олексій Миколайович, учитель фізичної культури Бучанського ліцею № 9, Потихонько Анна, учениця 11 класу Бучанського ліцею № 4, Кузіна Софія, учениця 9 класу та Пучко Олександр, учень 9 класу Бучанського ліцею № 3.🔰 «Зірки позашкілля» Боровик Ірина, Влащук Гліб, Грищенко Варвара, Казак Зоя, Панасенко В’ячеслав, Сібірякова Мілана, Татарчук Мілана, Доценко Валерія, Шапецька Ірина, Вєтрова Софія, Ложонос Павло, Негода Дар’я, Шевчук Катерина – вихованці гуртків.Яровенко Світлана Григорівна, Демченкова Марина Анастоліївна,Циненко Тетяна Євгенівна, Гурбич Юлія Володимирівна,Рудницька Олена Анатоліївна, Лозян Світлана Михайлівна,Савчук Тетяна Анатоліївна, Фурлет Оксана Миколаївна,Рощупнін Олександр Васильович, Ляшко Катерина Володимирівна,Негода Людмила Миколавна, Шиян Людмила Анатоліївна.Учні та педагоги отримали дипломи, грамоти, подяки та цінні подарунки.