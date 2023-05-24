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  • Учора, 17:56
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Двічі чемпіонка Європи з вільної боротьби — тренуватиме дітей в Ірпені

Призерка Олімпійських ігор, двічі чемпіонка Європи Ірина Коляденко невдовзі тренуватиме дітей. Федерація вільної боротьби Ірпеня, яку заснувала Коляденко, виграла на аукціоні Prozorro право на оренду спортивного залу в Ірпені, де проходитимуть заняття.



«Для нас це дійсно перемога, так як ми вже не перший рік йшли до цього. Ми своїми досягненнями заслужили право на розвиток нашого виду спорту», — написала Ірина Коляденко на своїй сторінці у фейсбуці.

У цьому залі зможуть тренуватися, як юні спортсмени, так і професійні, які представлятимуть Ірпінь та Україну на міжнародних змаганнях. Спортивний зал для занять вільною боротьбою відкриють на вулиці Заріфи Алієвої, 63 – у приміщенні Ірпінського ліцею інноваційних технологій.



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Інформаційне агентство ITV 
 Ірпінь ТБ, спорт
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