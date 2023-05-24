У Бучі побудують новий спорткомплекс

У комплекс входитимуть басейн, басейни з підігрівом для дітей, окремий басейн для немовлят, спа-зона з роздягальнями, джакузі, сауна, спеціалізовані приміщення для різних видів спорту, тренажерний зал, зона функціонального відпочинку, тренувань, спеціально відведені приміщення для індивідуальних і групових тренувань, комплекс бойових мистецтв і центр активності для дітей, що включає літні табори, різноманітні спортивні заняття та ігрові кімнати.
Комплекс розміщуватиметься в торговельному центрі, відкритому два роки тому.
Про це пише The Jerusalem Post.