У Бучі побудують новий спорткомплекс

Група ізраїльських інвесторів, які працюють у сфері нерухомості, очолюють будівництво сучасного спортивно-розважального комплексу в місті Буча. Цей амбітний проект має на меті відродити регіон і створити вкрай необхідні умови відпочинку для місцевого населення. Комплекс площею 2700 квадратних метрів має відкрити свої двері для відвідувачів цього літа.

Ізраїльські інвестори побудують у Бучі спорткомплекс (вартістю в $1,2 млн). У комплекс входитимуть басейн, басейни з підігрівом для дітей, окремий басейн для немовлят, спа-зона з роздягальнями, джакузі, сауна, спеціалізовані приміщення для різних видів спорту, тренажерний зал, зона функціонального відпочинку, тренувань, спеціально відведені приміщення для індивідуальних і групових тренувань, комплекс бойових мистецтв і центр активності для дітей, що включає літні табори, різноманітні спортивні заняття та ігрові кімнати.