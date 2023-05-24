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  • Учора, 17:26
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У Бучі побудують новий спорткомплекс

Ізраїльські інвестори побудують у Бучі спорткомплекс (вартістю в $1,2 млн).

Група ізраїльських інвесторів, які працюють у сфері нерухомості, очолюють будівництво сучасного спортивно-розважального комплексу в місті Буча. Цей амбітний проект має на меті відродити регіон і створити вкрай необхідні умови відпочинку для місцевого населення. Комплекс площею 2700 квадратних метрів має відкрити свої двері для відвідувачів цього літа.


У комплекс входитимуть басейн, басейни з підігрівом для дітей, окремий басейн для немовлят, спа-зона з роздягальнями, джакузі, сауна, спеціалізовані приміщення для різних видів спорту, тренажерний зал, зона функціонального відпочинку, тренувань, спеціально відведені приміщення для індивідуальних і групових тренувань, комплекс бойових мистецтв і центр активності для дітей, що включає літні табори, різноманітні спортивні заняття та ігрові кімнати.

Комплекс розміщуватиметься в торговельному центрі, відкритому два роки тому.


Про це пише The Jerusalem Post.
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ВІЙНА, Буча, бассейн в Буче
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