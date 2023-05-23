Буча новини міста, Буча сайт » статті і публікації » законодавтство » Нова послуга в Дії — обмін та відновлення посвідчення водія
  • 23 травня 2023
  • 8
  • 0
+aA | -Aa 

Нова послуга в Дії — обмін та відновлення посвідчення водія

23 травня, послуга обміну і відновлення посвідчення водія стала доступною в Дії. Із запуском цієї послуги Україна стала першою країною в Європі, де можна відмовитись від фізичного бланку посвідчення водія, а виготовити лише цифровий документ.



Електронне посвідчення є чинним на всій території України. Відтепер можливо подати заявку на заміну свого водійського через застосунок у кілька кліків. Замовити можна як фізичний пластиковий документ і забрати його у сервісному центрі МВС особисто, так і Е-посвідчення, яке є виключно цифровим і дійсним на території України.

Обмін посвідчення водія актуальний, коли:
• закінчився термін дії наявного у водія документу;
• написи на бланку затерлись і не читаються;
• водій змінив особисті дані (прізвище, ім'я, по-батькові, стать);
• за бажанням власника замінити старе посвідчення на нове.

Відновлення посвідчення водія потрібно коли:
• посвідчення водія було втрачено чи знищено;
• документ викрали тощо.

Е-посвідчення має свої серії та номери, як і бланки фізичних посвідчень водія, до яких усі звикли. Українські водії отримали додаткову опцію у користуванні електронними документами. Можна не сплачувати вартість бланкової продукції.


Щоб подати заяву на обмін або відновлення посвідчення водія в Дії:
• перейдіть до меню «Послуги» та натисніть «Заміна посвідчення водія» або натисніть на значок контекстного меню на цифровому водійському та оберіть «Замінити посвідчення»;
• оберіть причину заміни документа;
• підтвердіть або вкажіть місце реєстрації проживання;
• оберіть тип посвідчення: цифрове (Е-посвідчення) чи пластик+цифрове (звичайний формат);
• оберіть сервісний центр МВС, де вам буде зручно забрати пластиковий документ;
• підтвердіть або вкажіть ваші контактні дані;
• підпишіть заяву;
• сплатіть за послугу.

Після подачі заявки на обмін або відновлення посвідчення водія протягом 10 хвилин варто оплатити за послугу, інакше заява анулюється.

Послуга надається Міністерством цифрової трансформації спільно з Міністерством внутрішніх справ, Головним сервісним центром МВС та за підтримки ДП «Інфотех».


0 0

Головний сервісний центр МВС України 
 Дія.Бізнес, відеосюжет, законодавство
Новини в телеграм
Напечатать
 Інші новини по темі:
МВС: Обмін посвідчення водія можна замовити онлайн

МВС: Обмін посвідчення водія можна замовити онлайн

Буча та регіон
Обмін посвідчення водія між Україною та Литвою буде без іспитів

Обмін посвідчення водія між Україною та Литвою буде без іспитів

Суспільство
Про зміни для українських водіїв у ЄС

Про зміни для українських водіїв у ЄС

законодавтство
Посвідчення водія, свідоцтва про реєстрацію - термін дії яких закінчився

Посвідчення водія, свідоцтва про реєстрацію - термін дії яких закінчився

Буча та регіон
Що повинні знати власники транспортних засобів?

Що повинні знати власники транспортних засобів?

Ірпінський вісник
Пенсійни фонд: До уваги внутрішньо переміщених осіб

Пенсійни фонд: До уваги внутрішньо переміщених осіб

УПФУ в місті Буча інформує
Сервісні центри МВС працюють. Перелік доступних державних послуг

Сервісні центри МВС працюють. Перелік доступних державних послуг

законодавтство
МВС: Зміни в видачі посвідчень водія та акредитації автошкіл

МВС: Зміни в видачі посвідчень водія та акредитації автошкіл

законодавтство
КМДА: Возити пасажирів у Києві будуть за новими умовами

КМДА: Возити пасажирів у Києві будуть за новими умовами

Суспільство
Управління праці: Про заміну довідки Чорнобильської катастрофи 1категорії на посвідчення

Управління праці: Про заміну довідки Чорнобильської катастрофи 1категорії на посвідчення

Управління соціальної політики
Який порядок оскарження неправомірних дій інспектора ДАЇ

Який порядок оскарження неправомірних дій інспектора ДАЇ

статті
Юридична консультація: Відсутність страхового полісу (автострахування)

Юридична консультація: Відсутність страхового полісу (автострахування)

законодавтство
Наказ Міністерства праці: "Про державну соціальну допомогу інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам"

Наказ Міністерства праці: "Про державну соціальну допомогу інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам"

статті
Внесені зміни в системі запису на прийом до сервісних центрів МВС Київської області

Внесені зміни в системі запису на прийом до сервісних центрів МВС Київської області

Суспільство
З нового року українцям видаватимуть електронні паспорти

З нового року українцям видаватимуть електронні паспорти

законодавтство
Коментарів: 0
Додати коментар