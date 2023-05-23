Нова послуга в Дії — обмін та відновлення посвідчення водія

23 травня, послуга обміну і відновлення посвідчення водія стала доступною в Дії. Із запуском цієї послуги Україна стала першою країною в Європі, де можна відмовитись від фізичного бланку посвідчення водія, а виготовити лише цифровий документ.
Електронне посвідчення є чинним на всій території України. Відтепер можливо подати заявку на заміну свого водійського через застосунок у кілька кліків. Замовити можна як фізичний пластиковий документ і забрати його у сервісному центрі МВС особисто, так і Е-посвідчення, яке є виключно цифровим і дійсним на території України.
Обмін посвідчення водія актуальний, коли:
• закінчився термін дії наявного у водія документу;
• написи на бланку затерлись і не читаються;
• водій змінив особисті дані (прізвище, ім'я, по-батькові, стать);
• за бажанням власника замінити старе посвідчення на нове.
Відновлення посвідчення водія потрібно коли:
• посвідчення водія було втрачено чи знищено;
• документ викрали тощо.
Щоб подати заяву на обмін або відновлення посвідчення водія в Дії:
• перейдіть до меню «Послуги» та натисніть «Заміна посвідчення водія» або натисніть на значок контекстного меню на цифровому водійському та оберіть «Замінити посвідчення»;
• оберіть причину заміни документа;
• підтвердіть або вкажіть місце реєстрації проживання;
• оберіть тип посвідчення: цифрове (Е-посвідчення) чи пластик+цифрове (звичайний формат);
• оберіть сервісний центр МВС, де вам буде зручно забрати пластиковий документ;
• підтвердіть або вкажіть ваші контактні дані;
• підпишіть заяву;
• сплатіть за послугу.
Після подачі заявки на обмін або відновлення посвідчення водія протягом 10 хвилин варто оплатити за послугу, інакше заява анулюється.
Послуга надається Міністерством цифрової трансформації спільно з Міністерством внутрішніх справ, Головним сервісним центром МВС та за підтримки ДП «Інфотех».