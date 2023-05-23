Нова послуга в Дії — обмін та відновлення посвідчення водія

23 травня, послуга обміну і відновлення посвідчення водія стала доступною в Дії. Із запуском цієї послуги Україна стала першою країною в Європі, де можна відмовитись від фізичного бланку посвідчення водія, а виготовити лише цифровий документ.

Е-посвідчення має свої серії та номери, як і бланки фізичних посвідчень водія, до яких усі звикли. Українські водії отримали додаткову опцію у користуванні електронними документами. Можна не сплачувати вартість бланкової продукції.

Електронне посвідчення є чинним на всій території України. Відтепер можливо подати заявку на заміну свого водійського через застосунок у кілька кліків. Замовити можна як фізичний пластиковий документ і забрати його у сервісному центрі МВС особисто, так і Е-посвідчення, яке є виключно цифровим і дійсним на території України.• закінчився термін дії наявного у водія документу;• написи на бланку затерлись і не читаються;• водій змінив особисті дані (прізвище, ім'я, по-батькові, стать);• за бажанням власника замінити старе посвідчення на нове.• посвідчення водія було втрачено чи знищено;• документ викрали тощо.Щоб• перейдіть до меню «Послуги» та натисніть «Заміна посвідчення водія» або натисніть на значок контекстного меню на цифровому водійському та оберіть «Замінити посвідчення»;• оберіть причину заміни документа;• підтвердіть або вкажіть місце реєстрації проживання;• оберіть тип посвідчення: цифрове (Е-посвідчення) чи пластик+цифрове (звичайний формат);• оберіть сервісний центр МВС, де вам буде зручно забрати пластиковий документ;• підтвердіть або вкажіть ваші контактні дані;• підпишіть заяву;• сплатіть за послугу.Після подачі заявки на обмін або відновлення посвідчення водія протягомварто оплатити за послугу, інакше заява анулюється.Послуга надається Міністерством цифрової трансформації спільно з Міністерством внутрішніх справ, Головним сервісним центром МВС та за підтримки ДП «Інфотех».