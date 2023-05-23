Станцію водопідготовки в Гаврилівському старостаті підключили до альтернативного живлення

Станція водопідготовки та знезалізнення у Гаврилівському старостаті віднині має власне альтернативне живлення.
Встановлені панелі потужністю 70 кВт допоможуть ефективно перетворювати енергію для якісного обслуговування підприємства.
Про це повідомив Анатолій Федорук, Бучанський міський голова:
Стати ближчими до зеленого відновлення країни нам вдалося завдяки співпраці КП «Теплокомунсервіс» та Європейським банком реконструкції та розвитку.
Тож, можу стверджувально говорити, що шлях енергоефективності для Бучанської громади розпочато і ми впевнено ним крокуємо!"