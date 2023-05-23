Станцію водопідготовки в Гаврилівському старостаті підключили до альтернативного живлення

Станція водопідготовки та знезалізнення у Гаврилівському старостаті віднині має власне альтернативне живлення.

"Запуск їхньої роботи — важливий досвід для нас, адже у майбутньому плануємо втілювати такі проєкти й в інших населених пунктах Бучанської громади.



Стати ближчими до зеленого відновлення країни нам вдалося завдяки співпраці КП «Теплокомунсервіс» та Європейським банком реконструкції та розвитку.



Тож, можу стверджувально говорити, що шлях енергоефективності для Бучанської громади розпочато і ми впевнено ним крокуємо!"