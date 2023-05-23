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  • 23 травня 2023
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Станцію водопідготовки в Гаврилівському старостаті підключили до альтернативного живлення

Перший крок до енергонезалежності Бучанської громади зроблено!

Станція водопідготовки та знезалізнення у Гаврилівському старостаті віднині має власне альтернативне живлення.



Встановлені панелі потужністю 70 кВт допоможуть ефективно перетворювати енергію для якісного обслуговування підприємства.

Про це повідомив Анатолій Федорук, Бучанський міський голова:
"Запуск їхньої роботи — важливий досвід для нас, адже у майбутньому плануємо втілювати такі проєкти й в інших населених пунктах Бучанської громади.

Стати ближчими до зеленого відновлення країни нам вдалося завдяки співпраці КП «Теплокомунсервіс» та Європейським банком реконструкції та розвитку.

Тож, можу стверджувально говорити, що шлях енергоефективності для Бучанської громади розпочато і ми впевнено ним крокуємо!"


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ВІЙНА, Гаврилівка, Федорук Анатолій Петрович, відеосюжет
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