У Ворзелі збудують новий дитсадок на місці зруйнованого окупантами

16 травня Бучанський міський голова Анатолій Федорук та Голова фонду «Крок до щастя» Вадим Корунський підписали меморандум про співпрацю
За підтримки меценатів, громадян та іноземних донорів планується на місці зруйнованого окупантами дитсадка у Ворзелі збудувати новий.
«Цей проект дитсадка складний у виконанні, але як ідея, як концепт –перевершує очікування, він дійсно впишеться в природу Ворзеля, у містобудівну ситуацію, а найголовніше – буде подобатись і дітям, які будуть відвідувати даний навчальний заклад, і вихователям, які йтимуть на роботу», – сказав мер Бучі, голова Бучанської територіальної громади Анатолій Федорук.
Діти найбільше страждають від війни та насамперед потребують нашої допомоги і піклування. Саме час дбати про те, аби змалечку створювались можливості згенерувати нову еліту, яка поверне міць Україні та створить умови для щасливого життя без війни, несправедливості та бідності. Важливим для авторів ідеї даної відбудови є його оснащеність та сучасність.
«Я хочу, щоб садочок був повністю технологічним, щоб були сонячні батареї, був максимально автономним. Як сказала, здається, перша леді, Україна – красива країна, тож, якщо ми всі будемо до цього докладати зусилля, вона такою й буде», – сказав Голова фонду «Крок до щастя» Вадим Корунський.
Фонд, меценати запрошують всіх благодійників та відомих людей приєднатися до проекту. Широка підтримка стане прикладом єднання нації та надихне інших взяти участь у побудові майбутнього нашої країни.