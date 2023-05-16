У Ворзелі збудують новий дитсадок на місці зруйнованого окупантами

За підтримки меценатів, громадян та іноземних донорів планується на місці зруйнованого окупантами дитсадка у Ворзелі збудувати новий.

«Цей проект дитсадка складний у виконанні, але як ідея, як концепт –перевершує очікування, він дійсно впишеться в природу Ворзеля, у містобудівну ситуацію, а найголовніше – буде подобатись і дітям, які будуть відвідувати даний навчальний заклад, і вихователям, які йтимуть на роботу», – сказав мер Бучі, голова Бучанської територіальної громади Анатолій Федорук.

«Я хочу, щоб садочок був повністю технологічним, щоб були сонячні батареї, був максимально автономним. Як сказала, здається, перша леді, Україна – красива країна, тож, якщо ми всі будемо до цього докладати зусилля, вона такою й буде», – сказав Голова фонду «Крок до щастя» Вадим Корунський.