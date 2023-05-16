Буча новини міста, Буча сайт » Буча та регіон » У Ворзелі збудують новий дитсадок на місці зруйнованого окупантами
  • Учора, 17:48
  • 62
  • 0
+aA | -Aa 

У Ворзелі збудують новий дитсадок на місці зруйнованого окупантами

16 травня Бучанський міський голова Анатолій Федорук та Голова фонду «Крок до щастя» Вадим Корунський підписали меморандум про співпрацю

За підтримки меценатів, громадян та іноземних донорів планується на місці зруйнованого окупантами дитсадка у Ворзелі збудувати новий.



«Цей проект дитсадка складний у виконанні, але як ідея, як концепт –перевершує очікування, він дійсно впишеться в природу Ворзеля, у містобудівну ситуацію, а найголовніше – буде подобатись і дітям, які будуть відвідувати даний навчальний заклад, і вихователям, які йтимуть на роботу», – сказав мер Бучі, голова Бучанської територіальної громади Анатолій Федорук.


Діти найбільше страждають від війни та насамперед потребують нашої допомоги і піклування. Саме час дбати про те, аби змалечку створювались можливості згенерувати нову еліту, яка поверне міць Україні та створить умови для щасливого життя без війни, несправедливості та бідності. Важливим для авторів ідеї даної відбудови є його оснащеність та сучасність.

«Я хочу, щоб садочок був повністю технологічним, щоб були сонячні батареї, був максимально автономним. Як сказала, здається, перша леді, Україна – красива країна, тож, якщо ми всі будемо до цього докладати зусилля, вона такою й буде», – сказав Голова фонду «Крок до щастя» Вадим Корунський.


Фонд, меценати запрошують всіх благодійників та відомих людей приєднатися до проекту. Широка підтримка стане прикладом єднання нації та надихне інших взяти участь у побудові майбутнього нашої країни.



1 0

ВІЙНА, Ворзель, Федорук Анатолій Петрович
Новини в телеграм
Напечатать
 Інші новини по темі:
Президент Молдови Мая Санду відвідала Бучу та Ірпінь

Президент Молдови Мая Санду відвідала Бучу та Ірпінь

Буча та регіон
Буча - Шкофья Лока: меморандум про співпрацю

Буча - Шкофья Лока: меморандум про співпрацю

Буча та регіон
Гостомель: Тут буде школа-дитсадок

Гостомель: Тут буде школа-дитсадок

Ірпінський вісник
Новий міст у Стоянці: спорудили нову переправу

Новий міст у Стоянці: спорудили нову переправу

Буча та регіон
Міста Буча та Кочев’є - партнери місцевого розвитку

Міста Буча та Кочев’є - партнери місцевого розвитку

Буча та регіон
День знань - справжнє всенародне свято мудрості, доброти

День знань - справжнє всенародне свято мудрості, доброти

Бучанські новини
Яблуні для Яблуньки

Яблуні для Яблуньки

Бучанські новини
Анатолій Федорук закликав керівників розвивати місто

Анатолій Федорук закликав керівників розвивати місто

ВИКОНКОМ
«Яблуневий прорив»: у місті відкрили дитсадок

«Яблуневий прорив»: у місті відкрили дитсадок

Бучанські новини
У Бучі відкрилося управління Пенсійного фонду України

У Бучі відкрилося управління Пенсійного фонду України

Буча та регіон
Анатолій Федорук нагородив найталановитіших дітей Бучанської МТГ

Анатолій Федорук нагородив найталановитіших дітей Бучанської МТГ

відділ освіти
Столиця штату Нью-Йорк стала містом-партнером Бучі

Столиця штату Нью-Йорк стала містом-партнером Бучі

Буча та регіон
У Ворзелі відремонтують пошкоджені війною дахи (мікрорайон Учгосп)

У Ворзелі відремонтують пошкоджені війною дахи (мікрорайон Учгосп)

Буча та регіон
Невідкладна медична допомога «повернеться» у Бучу

Невідкладна медична допомога «повернеться» у Бучу

Бучанські новини
Братська могила та вбиті містяни на вулицях. Мер Бучі розповів про звірства окупантів

Братська могила та вбиті містяни на вулицях. Мер Бучі розповів про звірства окупантів

Буча та регіон
Коментарів: 0
Додати коментар