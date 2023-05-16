Бучанський ліцей №9 передав коптер захисникам із 73 Морського центру ССО

Ми впевнені, що квадрокоптер буде корисним для виконання їхніх завдань, зокрема, допоможе розслідувати позиції наших ворогів.

Віримо, що разом ми зможемо бути сильнішими. Разом до перемоги! Все буде Україна!

На початку квітня у Бучанському ліцеї №9 відбувся благодійний ярмарок, на якому було зібрано 152000 гривень. І добрі справи не залишаються без наслідків! За першу частину зібраних коштів було придбано квадрокоптер Mavic 3 FMC. Заклад з радістю передав його нашим бучанським захисникам із 73 Морського центру ССО.