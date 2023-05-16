У Ворзелі будують модульне містечко для внутрішніх переселенців

Будівництво ведеться по вулиці Кленовій, поруч із Курортним проспектом — у рамках проєкту RE:Ukraine Housing, який впроваджує українська компанія Balbek Bureau.
«Проєкт некомерційний та дослідницький. Завдяки партнерам та спонсорам ми зібрали 1/4 суми, необхідної для реалізації та запуску всього комплексу, що дає нам впевненість стартувати», — каже Слава Балбек, засновник Balbek Bureau.
Тож тут уже почали прокладати комунікації. Окрім житла, яке забезпечує всі базові потреби мешканців, на території містечка планують простір дозвілля, центр взаємодії ВПО та місцевої громади.
Облаштують тут і конференц-залу, спортивно-реабілітаційну зону з кабінетами реабілітолога, психолога, масажиста, дитячий майданчик.
«Після 18 місяців експлуатації все, що буде зведено на цій ділянці, перейде у загальне користування Бучанської громади», — додає Слава Балбек.