У Ворзелі будують модульне містечко для внутрішніх переселенців

«Проєкт некомерційний та дослідницький. Завдяки партнерам та спонсорам ми зібрали 1/4 суми, необхідної для реалізації та запуску всього комплексу, що дає нам впевненість стартувати», — каже Слава Балбек, засновник Balbek Bureau.

«Після 18 місяців експлуатації все, що буде зведено на цій ділянці, перейде у загальне користування Бучанської громади», — додає Слава Балбек.

Тож тут уже почали прокладати комунікації. Окрім житла, яке забезпечує всі базові потреби мешканців, на території містечка планують простір дозвілля, центр взаємодії ВПО та місцевої громади.Облаштують тут і конференц-залу, спортивно-реабілітаційну зону з кабінетами реабілітолога, психолога, масажиста, дитячий майданчик.