Бучанський район: Рятувальники здійснюють аеромоніторинг із запобігання пожеж в екосистемах

З метою запобігання виникнення пожеж в природніх екосистемах рятувальники Бучанського району здійснюють аеромоніторинг із запобігання пожеж в екосистемах. У спеціальну моніторингову групу входять представники КП «Муніципальна варта» Ірпінської міської ради, Національної поліції, ДФТГ.
Саме в період вихідних та в зв’язку із настанням сонячної погоди все більшість громадян відвідує відкриті простори природи заради відпочинку, зокрема це природні екосистеми – лісові масиви, заплави річок, торфовища та прибережні ділянки водойм. Проте не завжди відпочинок є безпечним. Більшість громадян нехтуючи заборонами рятувальників, провокує виникнення пожеж у природніх екосистемах, які часто набувають значних розмірів завдяки швидкому розповсюдженню полум’я по сухій рослинності чи опалому листі.
На визначених територіях, де мали місце часті пожежі, після отримання спеціального дозволу здійснюється аеророзвідка, виявляються місця горіння, спалювання сухої рослинності і виявлення потенційних порушників - паліїв.
За самовільне випалювання сухої рослинності передбачено адміністративну відповідальність, а за спричинення тяжких наслідків і кримінальна.
Поряд з цим представники моніторингової групи поспілкувались з громадянами та застерегли від провокування пожеж в екосистемах та розповсюдили відповідні брошури та листівки.
Будьте обережні, дбайте про пожежну безпеку, бережіть своє життя та навколишнє середовище та спільно вживаймо заходів до правопорушників!