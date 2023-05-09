Комунікаційна платформа податкової служби

Податкова служба оптимізує підтримку прозорого результативного діалогу з громадськістю та бізнес-спільнотою, поширюючи роботу Комунікаційної платформи на регіони України. Комунікаційна платформа – це зручний майданчик, запроваджений Державною податковою службою у 2020 році, а відтепер такий формат запрацює і в ГУ ДПС у Київській області для спілкування податківців з представниками асоціацій, спілок, громадських об’єднань, які представляють інтереси платників податків.
Ми запрошуємо всіх зацікавлених осіб до участі у роботі Комунікаційної платформи, адже такий формат роботи реалізує можливості спілкування з податківцями в реальному часі, зокрема, у форматі зустрічей тощо. Такий вид комунікації стане в пригоді і самим податківцям, оскільки дає змогу почути нагальні питання, що виникають у платників податків, приймати вдалі управлінські рішення, визначати можливі недоліки в роботі, а також ефективно працювати над удосконалення форм та методів подальшої діяльності.
Як це працює?
Для оперативності взаємодії ми створили окрему електрону адресу:
[email protected]
Надсилайте на цю адресу свій запит або звернення з коротким змістом питання та контактами для зворотного зв’язку.
Після того, як ми отримаємо вашого листа, з вами зв’яжеться координатор платформи для визначення формату відповіді та дати проведення зустрічі з відповідальними особами структурних підрозділів Головного управління ДПС у Київській області.