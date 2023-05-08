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  • 8 травня 2023
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"Гаряча лінія" щодо актуальних питань нарахування та сплати податку на майно

Бучанські податківці провели сеанс "гаряча лінія" щодо актуальних питань нарахування та сплати податку на майно

У Бучанському відділі податків і зборів з фізичних осіб та проведення камеральних перевірок управління оподаткування фізичних осіб ГУ ДПС у Київській області відбувся сеанс телефонного зв’язку «гаряча лінія» на тему: « Новації податкового законодавства в умовах воєнного стану. Актуальні питання нарахування та сплати майнових податків».


На запитання платників податків щодо порядку нарахування та сплати майнових податків відповідала заступник начальника відділу Олена Мельник.

В ході проведення сеансу «гарячої лінії» податківець нагадала громадянам, що згідно 265 ст. Податкового кодексу України, до складу податку на майно входять: податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки; транспортний податок; плата за землю.

Під час спілкування фахівець поінформувала платників податків, що з 06.05.2023 року набув чинності Закон України «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо звільнення від сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, за знищене чи пошкоджене нерухоме майно» від11.04.2023р.№3050-IX, яким дозволено не нараховувати та не сплачувати податок на нерухоме майно, яке відрізняється від земельної ділянки, починаючи з місяця, в якому об’єкт зруйновано. Зокрема, створено механізм надання пільг для зруйновної нерухомості, чи такої що потребує капітального ремонту, на підставі даних Державного реєстру майна, пошкодженого та знищеного внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених збройною агресією РФ проти України.

Відповідаючи на питання, додатково, Олена Мельник повідомила про можливості використання Комунікаційної податкової платформи, яка створена для надання практичної оперативної допомоги платникам податків та повідомила її електронну адресу: [email protected], запросивши платників надсилати на цю адресу запити або звернення з коротким змістом питання та контактами для зворотного зв’язку.

Залишаємось на зв’язку:
Комунікаційна платформа: [email protected]
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Бучанський відділ податків і зборів з фізичних осіб та проведення камеральних перевірок 
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