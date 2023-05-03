Вилучили 7 бійцівських собак у власника розплідника з Ірпеня

Під час слідчих дій правоохоронці вилучили 7 собак породи кане-корсо та відправили їх на перетримку до ветеринарної клініки
Напередодні собаки покусали жінку з дитиною.
Мати з донькою отримали тілесні ушкодження у вигляді численних ран тулуба та кінцівок.
Нагадаємо, 10 квітня тварини покусали 35-річну жительку та її 7-річну доньку. Їхній сусід — власник розплідника вивів на повідку собак без намордників та забув зачинити двері розплідника. Внаслідок укусів тварин, мати з донькою отримали тілесні ушкодження у вигляді численних ран тулуба та кінцівок. Вони були госпіталізовані до лікарні.
За фактом нанесення необережного тяжкого або середньої тяжкості тілесного ушкодження слідчі проводять досудове розслідування [ст. 128 ККУ].