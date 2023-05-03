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  • Учора, 10:44
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Вилучили 7 бійцівських собак у власника розплідника з Ірпеня

Поліція провела обшук у приватному будинку в селі Михайлівка-Рубежівка.

Під час слідчих дій правоохоронці вилучили 7 собак породи кане-корсо та відправили їх на перетримку до ветеринарної клініки



Напередодні собаки покусали жінку з дитиною.
Мати з донькою отримали тілесні ушкодження у вигляді численних ран тулуба та кінцівок.

Нагадаємо, 10 квітня тварини покусали 35-річну жительку та її 7-річну доньку. Їхній сусід — власник розплідника вивів на повідку собак без намордників та забув зачинити двері розплідника. Внаслідок укусів тварин, мати з донькою отримали тілесні ушкодження у вигляді численних ран тулуба та кінцівок. Вони були госпіталізовані до лікарні.

За фактом нанесення необережного тяжкого або середньої тяжкості тілесного ушкодження слідчі проводять досудове розслідування [ст. 128 ККУ].

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Національна поліція України 
 відеосюжет, поліція, Ірпінь
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