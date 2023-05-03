Відкрито відбудований після артобстрілів Ірпінський відділ поліції

Саме цей відділ став укриттям для місцевих мешканців під час російського наступу на місто у березні 2022 року. Захід відбувся 2 травня, за участі т.в.о. Голови Національної поліції України Івана Вигівського, начальника поліції Київщини Андрія Нєбитова та Ірпінського міського голови Олександра Маркушина.

Тимчасово виконувач обов’язків Голови Нацполіції Іван Вигівський зазначив, що поліцейські цього підрозділу тримали оборону та захищали майже 100 мешканців Ірпеня, які знаходилися в тирі відділу поліції: «Під час перебування тут людей ворог неодноразово завдав удари з важкої артилерії, будівля була пошкоджена. Завдяки професійним та оперативним діям поліцейських, представників органів місцевої влади, військових, волонтерів з-під обстрілів вдалося вивести майже 95 відсотків мирних громадян. На жаль, ми маємо і втрати. Поліцейські Київщини втратили п’ятьох співробітників».Крім того, відбулося відкриття скверу пам’яті загиблого тоді поліцейського Сергія Близнюка.Дільничний офіцер поліції капітан поліції Сергій Близнюк загинув в Ірпені. Сьогодні на території відновленого підрозділу створено сквер, який названо його ім’ям. У місті Буча від кулі ворожого снайпера загинув капітан поліції Юрій Чабах. Місцева влада на його честь назвала одну із вулиць.Хвилиною мовчання присутні вшанували пам’ять всіх загиблих внаслідок російської воєнної агресії проти України.Указом Президента України за відвагу та героїзм нагороджено орденом «За мужність» ІІІ ступеня капітана поліції Сергія Близнюка (посмертно). Нагороду та пам’ятну табличку отримала дружина Наталія Василівна.Указом Президента України за відвагу та героїзм нагороджено орденом «За мужність» ІІІ ступеня капітана поліції Юрія Чабаха (посмертно). Нагороду та пам’ятну табличку отримав батько поліцейського Олександр Миколайович.За словами Івана Вигівського, символічно, що Ірпінський відділ поліції був одним із перших зруйнований і перший відновлений: «Це надійна опора і показник того, що громада відновлюється, і ми маємо жити далі, попри те, що триває війна рф проти України. На сьогодні в державі повністю зруйновано 112 підрозділів поліції, 196 – пошкоджені, ще 367 перебувають на тимчасово окупованих територіях. Але з часом ми разом усе відновимо, території відвоюємо і забезпечимо присутність поліцейських на всій території нашої держави. Вдячний кожному поліцейському за те, що у важку хвилину ви були рішучі, сміливі і залишилися вірні Присязі».Очільник поліції Київської області Андрій Нєбитов також висловив подяку всім, хто брав участь у відбудові адмінбудівлі:Під час заходу поліцейські Київщини отримали відомчі відзнаки МВС, Нацполіції, а також спеціальні звання.