Буча, 28-30 квітня: Безкоштовні щеплення для дітей, а також вакцинація для дорослих проти COVID-19

Безкоштовні щеплення для дітей, а також вакцинація для дорослих проти COVID-19, правцю та дифтерії проводить мобільна бригада Бучанського центру надання первинної медицини.

Мобільна бригада нашого центру для покращення інформування населення та популяризації рутинних щеплень дітей та дорослих 👉28, 29 та 30 квітня проводить просвітницьку компанію у Всесвітній тиждень імунізації в ТРЦ Avenir Plaza (2 поверх), м.Буча.

В межах інформаційно-просвітницької кампанії ми проводимо захід під назвою "Дні любові до вакцинації" для школярів молодшої школи та дорослого населення рутинною вакцинацією, а також COVID-19.

В маєте можливість профілактичної вакцинації вашої дитини (за наявністю одного із батьків ,які супроводжують дитину), а також дорослих людей (вакцинація проти COVID-19, правцю, дифтерії)

Чекаємо на вас 28, 29 та 30 квітня в ТЦ Авенір Плаза (2 поверх)!

Кір – це гостра вірусна інфекція, що найчастіше виникає в дітей. Він загрожує і дітям, і дорослим, не захищеним щепленням.



Про це захворювання та про важливість вакцинації від кору 👩‍⚕розповідає лікар-педіатр нашого центру Жога Анастасія Олександрівна.👉Шлях передачі кору:Захворювання передається від хворої людини до здорової повітряно-крапельним шляхом, тобто під час чхання, кашлю або розмови хворого.👉Симптоми кору:Першою ознакою кору зазвичай є значне підвищення температури, можуть виникати нежить, кашель, почервоніння очей і сльозотеча, а також дрібні білі плями на внутрішній поверхні щік. За кілька днів з’являється висип, що розповсюджується по всьому тілу, включно із руками та ногами.👉Які ускладнення бувають від кору:Захворювання на кір може мати тяжкий перебіг і призвести до серйозних ускладнень — пневмонії, вушної інфекції, запалення мозку (енцефаліту) тощо, а також до інвалідності та смерті.👉Профілактика кору:Специфічного лікування від кору немає.✅Єдиний спосіб запобігти ускладненням і смерті від кору - вакцинація, вакцина КПК - трикомпонентна, яку застосовують для профілактики кору, епідемічного паротиту, краснухи. Діти й дорослі, які не отримали профілактичне щеплення, перебувають у зоні ризику.Якщо прийшов час вакцинуватися від кору, або у вашої дитини немає жодного щеплення від кору - рекомендуємо звернутися до вашого лікаря та записатися на вакцинацію у зручний для вас час. Вакцина в наявності.