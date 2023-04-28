Буча, 28-30 квітня: Безкоштовні щеплення для дітей, а також вакцинація для дорослих проти COVID-19

Безкоштовні щеплення для дітей, а також вакцинація для дорослих проти COVID-19, правцю та дифтерії проводить мобільна бригада Бучанського центру надання первинної медицини.
Усіх охочих зробити щеплення 28, 29 та 30 квітня з 11:00 до 17:00 у просторі «Спільно». Це в торговому центрі «Avenir Plaza», що по вулиці Леоніда Бірюкова, 2 в Бучі.
В межах інформаційно-просвітницької кампанії ми проводимо захід під назвою "Дні любові до вакцинації" для школярів молодшої школи та дорослого населення рутинною вакцинацією, а також COVID-19.
В маєте можливість профілактичної вакцинації вашої дитини (за наявністю одного із батьків ,які супроводжують дитину), а також дорослих людей (вакцинація проти COVID-19, правцю, дифтерії)
Чекаємо на вас 28, 29 та 30 квітня в ТЦ Авенір Плаза (2 поверх)!
Кір – це гостра вірусна інфекція, що найчастіше виникає в дітей. Він загрожує і дітям, і дорослим, не захищеним щепленням.Про це захворювання та про важливість вакцинації від кору 👩⚕розповідає лікар-педіатр нашого центру Жога Анастасія Олександрівна.
👉Шлях передачі кору:
Захворювання передається від хворої людини до здорової повітряно-крапельним шляхом, тобто під час чхання, кашлю або розмови хворого.
👉Симптоми кору:
Першою ознакою кору зазвичай є значне підвищення температури, можуть виникати нежить, кашель, почервоніння очей і сльозотеча, а також дрібні білі плями на внутрішній поверхні щік. За кілька днів з’являється висип, що розповсюджується по всьому тілу, включно із руками та ногами.
👉Які ускладнення бувають від кору:
Захворювання на кір може мати тяжкий перебіг і призвести до серйозних ускладнень — пневмонії, вушної інфекції, запалення мозку (енцефаліту) тощо, а також до інвалідності та смерті.
👉Профілактика кору:
Специфічного лікування від кору немає.
✅Єдиний спосіб запобігти ускладненням і смерті від кору - вакцинація, вакцина КПК - трикомпонентна, яку застосовують для профілактики кору, епідемічного паротиту, краснухи. Діти й дорослі, які не отримали профілактичне щеплення, перебувають у зоні ризику.
Постконтактна профілактика кору:
• Якщо дитина не має щеплень - упродовж 72 годин після контакту ввести одну дозу вакцини КПК. Якщо минуло понад три доби, все одно зробити щеплення якомога раніше.
• Якщо дитина має одну дозу вакцини КПК, незалежно від віку потрібно ввести другу дозу вакцини, але не раніше, ніж через 28 днів після попередньої дози КПК.
Якщо прийшов час вакцинуватися від кору, або у вашої дитини немає жодного щеплення від кору - рекомендуємо звернутися до вашого лікаря та записатися на вакцинацію у зручний для вас час. Вакцина в наявності.
Згідно з календарем в Україні, в 12 місяців проводять перше щеплення від кору, а в 6 років — планову ревакцинацію.
Вакцинуйтеся, бережіть своїх дітей !