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  • 25 квітня 2023
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Графіті художника С215 з’явилися вулицями Ірпеня, Гостомеля та Бородянки

Французький вуличний художник С215 відвідав Київщину. В Ірпені, Гостомелі та Бородянці він залишив свої графіті.

Справжнє ім’я художника Крістіан Гемі. Одне зі своїх графіті він залишив біля Ірпінського РАГСу. На ній зображений син художника Габін в українській вишиванці. Вперше цю роботу Крістіан Гемі намалював минулої весни біля зруйнованого будинку в Києві. Згодом вона стала частиною виставки «Слава Україні!».

Також він залишив декілька своїх робіт біля зруйнованих будівель в інших містах та селищах Київщини. Зокрема, у Гостомелі він намалював пташку, а в Бородянці — портрет Лесі Українки та літню пару.

C215 вже не вперше в Україні. Зокрема навесні минулого року, він прикрасив своїми графіті Бучу, Гостомель, Київ та Львів.

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ІА Ірпінь-ТБ, itvua.tv 
 ВІЙНА, Ірпінь, Гостомель, Буча, Ірпінь ТБ
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