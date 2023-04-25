Графіті художника С215 з’явилися вулицями Ірпеня, Гостомеля та Бородянки

Справжнє ім’я художника Крістіан Гемі. Одне зі своїх графіті він залишив біля Ірпінського РАГСу. На ній зображений син художника Габін в українській вишиванці. Вперше цю роботу Крістіан Гемі намалював минулої весни біля зруйнованого будинку в Києві. Згодом вона стала частиною виставки «Слава Україні!».
Також він залишив декілька своїх робіт біля зруйнованих будівель в інших містах та селищах Київщини. Зокрема, у Гостомелі він намалював пташку, а в Бородянці — портрет Лесі Українки та літню пару.
C215 вже не вперше в Україні. Зокрема навесні минулого року, він прикрасив своїми графіті Бучу, Гостомель, Київ та Львів.