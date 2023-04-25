Буча новини міста, Буча сайт » Буча та регіон » Ізраїльські фахівці надаватимуть психологічну підтримку в Бучі
  • 25 квітня 2023
  • 13
  • 0
+aA | -Aa 

Ізраїльські фахівці надаватимуть психологічну підтримку в Бучі

Під час робочої зустріч з представниками організації «Ізраїльська коаліція травми» Максом Голденбергом, Алексом Гершановим та Наталією Макієнко це обговорив заступник Бучанського міського голови Сергій Шепетько.



Йдеться про проведення низки навчань та тренінгів для зміцнення стійкості у співробітників ради та жителів громади. Першочергово представники організації радять навчати тих, хто щодня працює з людьми. Зокрема, й працівників ЦНАПів, медиків, соцпрацівників, поліцейських, вчителів, рятувальників.

«Наша ціль – допомогти жителям Бучанської громади якнайшвидше оговтатися від жахів, які вони пережили минулоріч», – зазначив під час зустрічі міжнародний експерт з роботи з травмою, консультант у проектах ООН та Ради Європи Алекс Гершанов.

Також обговорювалась можливість відкриття в Бучі першого Центру стресостійкості у Київській області.
0 0

Прес-служба Бучанської міської ради 
 ВІЙНА, Буча, міжнародна місія
Новини в телеграм
Напечатать
 Інші новини по темі:
Перспективи розвитку Бучанської ОТГ у 2020 році

Перспективи розвитку Бучанської ОТГ у 2020 році

Буча та регіон
Чи буде у Бучі краще після районування? Зустріч громади і влади

Чи буде у Бучі краще після районування? Зустріч громади і влади

Буча та регіон
Дякуємо юним волонтерам, патріотам Бучанської громади

Дякуємо юним волонтерам, патріотам Бучанської громади

Буча та регіон
У Бучанській міськраді – нові заступники міського голови

У Бучанській міськраді – нові заступники міського голови

ВИКОНКОМ
Започатковано чемпіонат з футболу Бучанської об`єднанної громади

Започатковано чемпіонат з футболу Бучанської об`єднанної громади

спортивні новини
Бучанська ОТГ: Стратегічне планування розвитку громади

Бучанська ОТГ: Стратегічне планування розвитку громади

ВИКОНКОМ
Зустріч влади і громади

Зустріч влади і громади

Буча та регіон
Бучанці вшановують память Героїв Небесної Сотні

Бучанці вшановують память Героїв Небесної Сотні

Буча та регіон
У Бучанському парку привітали поліцейських з професійним святом

У Бучанському парку привітали поліцейських з професійним святом

Буча та регіон
Освітяни створили свою профспілкову організацію

Освітяни створили свою профспілкову організацію

відділ освіти
27 вересня відкриття супермаркету NOVUS у місті Буча

27 вересня відкриття супермаркету NOVUS у місті Буча

Буча та регіон
Комісія Київської облради - не встановила фактів порушень в діяльності посадових осіб Бучанської міської ради

Комісія Київської облради - не встановила фактів порушень в діяльності посадових осіб Бучанської міської ради

Буча та регіон
Створено Бучанську міську організацію Партії регіонів

Створено Бучанську міську організацію Партії регіонів

Бучанські новини
31 березня, Буча: ІІІ Чемпіонат Бучанської об’єднаної територіальної громади з футболу

31 березня, Буча: ІІІ Чемпіонат Бучанської об’єднаної територіальної громади з футболу

спортивні новини
Звернення Ірпінської міської ради до Бучанської міської ради

Звернення Ірпінської міської ради до Бучанської міської ради

Медицина
Коментарів: 0
Додати коментар