Ізраїльські фахівці надаватимуть психологічну підтримку в Бучі

Під час робочої зустріч з представниками організації «Ізраїльська коаліція травми» Максом Голденбергом, Алексом Гершановим та Наталією Макієнко це обговорив заступник Бучанського міського голови Сергій Шепетько.
Йдеться про проведення низки навчань та тренінгів для зміцнення стійкості у співробітників ради та жителів громади. Першочергово представники організації радять навчати тих, хто щодня працює з людьми. Зокрема, й працівників ЦНАПів, медиків, соцпрацівників, поліцейських, вчителів, рятувальників.
«Наша ціль – допомогти жителям Бучанської громади якнайшвидше оговтатися від жахів, які вони пережили минулоріч», – зазначив під час зустрічі міжнародний експерт з роботи з травмою, консультант у проектах ООН та Ради Європи Алекс Гершанов.
Також обговорювалась можливість відкриття в Бучі першого Центру стресостійкості у Київській області.