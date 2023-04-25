Ізраїльські фахівці надаватимуть психологічну підтримку в Бучі

Під час робочої зустріч з представниками організації «Ізраїльська коаліція травми» Максом Голденбергом, Алексом Гершановим та Наталією Макієнко це обговорив заступник Бучанського міського голови Сергій Шепетько.

», – зазначив під час зустрічі міжнародний експерт з роботи з травмою, консультант у проектах ООН та Ради Європи Алекс Гершанов.