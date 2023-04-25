Вшанували пам‘ять жителів Бучі, які загинули під час російської окупації

Церемонія вшанування пам’яті відбулася у церкві Святого апостола Андрія Первозванного та всіх святих. Саме на території цієї церкви було знайдено масове поховання цивільних, де знаходилося 116 тіл, з яких 70 - з ознаками насильницької смерті.

«Ваша боротьба, ваші жертви чітко показали, що шлях до миру – це усунення «сірих зон» у європейській безпеці», – зазначила прем'єр-міністр Естонії Кая Каллас..

Спершу Ігор Клименко показав Каї Каллас фотовиставку з кадрами закатованих російськими загарбниками цивільних. Міністр внутрішніх справ розповів, що лише у Бучі за час російської окупації загинула 461 людина.Далі очільник МВС України Ігор Клименко та Прем'єр-міністерка Естонії Кая Каллас поклали квіти до пам’ятного хреста на місці поховань мирних жителів Бучі, вбитих російськими окупантами.Ігор Клименко розповів, що людей доводилося ховати на території церкви, адже на кладовищі стояла російська артилерія.Наостанок Прем'єр-міністерка Естонії Кая Каллас подякувала українській стороні за стійкість та наголосила, що офіційний Таллінн й надалі підтримуватиме Україну на фоні постійних атак зі сторони росії.