Порядок проставлення апостиля на офіційних документах

Пакет документів, необхідний для проставляння апостиля:

Плата за надання послуги з проставлення апостиля – три неоподатковуваних мінімуми доходів громадян (51 грн).

Звільняються від внесення плати наступні категорії громадян, якщо документи стосуються безпосередньо цих громадян:

– особи з інвалідністю 1-ої і 2-ої груп;

– особи з інвалідністю внаслідок Другої світової війни;

– громадяни, які належать до першої категорії потерпілих унаслідок Чорнобильської катастрофи;

– діти-сироти.

Актуальний перелік держав-учасниць Конвенції знаходиться на сайті Гаазької конвенції з міжнародного права (абревіатура англ.мовою – НССН).Звертаємо увагу, що за бажанням платника пакет документів може бути поданий через центри обслуговування платників територіальних органів ДПС та переданий до ДПС.1. оригінал документа, на якому проставляється апостиль, або його засвідчену в установленому порядку копію;2. документ про оплату послуги з проставлення апостиля або документ, що підтверджує право на звільнення від сплати, чи його копію, засвідчену в установленому порядку;3. заяву від особи, яка подає такі документи (у заяві щодо проставлення апостиля необхідно зазначити назву документа (документів), що надсилається до ДПС для проставлення апостиля, та країну призначення використання такого документа (документів).Подача документів здійснюється до Державної податкової служби України за адресою: Львівська площа, 8, м. Київ, 04053.За бажанням платника пакет документів може бути поданий через центри обслуговування платників територіальних органів ДПС та переданий до ДПС., необхідних для отримання послуги з проставлення апостиля.