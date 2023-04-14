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  • 14 квітня 2023
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Порядок проставлення апостиля на офіційних документах

Порядок проставлення апостиля на офіційних документах, виданих ДПС та її територіальними органами

Бучанська ДПІ Головного управління у Київській області інформує, що проставлення апостиля на офіційних документах, що видаються ДПС та її територіальними органами, здійснюється Державною податковою службою України відповідно до Правил проставлення апостиля на офіційних документах, призначених для використання на території інших держав, затверджених наказом МЗС, МВС, МОН, Мінфіну, Мін’юсту від 17 березня 2023 року №125/209293/139/999/5 та зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 21.03.2023 року за № 478/39534.

Актуальний перелік держав-учасниць Конвенції знаходиться на сайті Гаазької конвенції з міжнародного права (абревіатура англ.мовою – НССН).

Звертаємо увагу, що за бажанням платника пакет документів може бути поданий через центри обслуговування платників територіальних органів ДПС та переданий до ДПС.

Пакет документів, необхідний для проставляння апостиля:


1. оригінал документа, на якому проставляється апостиль, або його засвідчену в установленому порядку копію;
2. документ про оплату послуги з проставлення апостиля або документ, що підтверджує право на звільнення від сплати, чи його копію, засвідчену в установленому порядку;
3. заяву від особи, яка подає такі документи (у заяві щодо проставлення апостиля необхідно зазначити назву документа (документів), що надсилається до ДПС для проставлення апостиля, та країну призначення використання такого документа (документів).
Подача документів здійснюється до Державної податкової служби України за адресою: Львівська площа, 8, м. Київ, 04053.
За бажанням платника пакет документів може бути поданий через центри обслуговування платників територіальних органів ДПС та переданий до ДПС.

Плата за надання послуги з проставлення апостиля – три неоподатковуваних мінімуми доходів громадян (51 грн).
Звільняються від внесення плати наступні категорії громадян, якщо документи стосуються безпосередньо цих громадян:
– особи з інвалідністю 1-ої і 2-ої груп;
– особи з інвалідністю внаслідок Другої світової війни;
– громадяни, які належать до першої категорії потерпілих унаслідок Чорнобильської катастрофи;
– діти-сироти.


Реквізити для оплати
Рахунок для зарахування плати за надання послуг з проставлення апостиля ДПС:
Отримувач: ГУК у м. Києві/Шевченк.р-н/22012500
Код за ЄДРПОУ: 37993783
Рахунок отримувача: UA918999980334109879031026011
Банк отримувача: Казначейство України (ел.адм.подат.)
Призначення платежу: за надання послуги з проставлення апостиля.

Термін розгляду – 20 робочих днів з дня отримання ДПС заяви та документів, необхідних для отримання послуги з проставлення апостиля.
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Бучанська ДПІ Головного управління у Київській області 
 податкова
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