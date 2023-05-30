1 червня, Міжнародний День захисту дітей. Афіша заходів у Бучі

📍 Київська площа, Буча.ЩО БУДЕ: шаховий турнір, майстер-класи з виготовлення сувенірів, живопису, пісочної анімації, розважально-ігрова програма для дітей.🕙 10:00 по 13:00.📍Парк «Олівці», вулиця Ковальського 59.ЩО БУДЕ: Виступ творчих колективів міста.🕙 з 15:00.📍Центральний будинок культури, вулиця Ковальського, 61в.ЩО БУДЕ: Вистава для дітей «Тореадори з Васюківки».🕙 з 18:00.📍Центральний будинок культури, вулиця Ковальського, 61в.ЩО БУДЕ: Вистава для дітей «Піратка з Карибського моря».🕙 з 18:30.Вхід на всі заходи — вільний! Тож чекаємо на Вас та ваших діток!Приходьте святкувати разом!