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  • 30 травня 2023
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1 червня, Міжнародний День захисту дітей. Афіша заходів у Бучі


Перелік усіх заходів до свята

📍 Київська площа, Буча.
ЩО БУДЕ: шаховий турнір, майстер-класи з виготовлення сувенірів, живопису, пісочної анімації, розважально-ігрова програма для дітей.
🕙 10:00 по 13:00.

📍Парк «Олівці», вулиця Ковальського 59.
ЩО БУДЕ: Виступ творчих колективів міста.
🕙 з 15:00.

📍Центральний будинок культури, вулиця Ковальського, 61в.
ЩО БУДЕ: Вистава для дітей «Тореадори з Васюківки».
🕙 з 18:00.

📍Центральний будинок культури, вулиця Ковальського, 61в.
ЩО БУДЕ: Вистава для дітей «Піратка з Карибського моря».
🕙 з 18:30.

Вхід на всі заходи — вільний! Тож чекаємо на Вас та ваших діток!

Приходьте святкувати разом!
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