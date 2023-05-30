1 червня, Міжнародний День захисту дітей. Афіша заходів у Бучі

Перелік усіх заходів до свята
📍 Київська площа, Буча.
ЩО БУДЕ: шаховий турнір, майстер-класи з виготовлення сувенірів, живопису, пісочної анімації, розважально-ігрова програма для дітей.
🕙 10:00 по 13:00.
📍Парк «Олівці», вулиця Ковальського 59.
ЩО БУДЕ: Виступ творчих колективів міста.
🕙 з 15:00.
📍Центральний будинок культури, вулиця Ковальського, 61в.
ЩО БУДЕ: Вистава для дітей «Тореадори з Васюківки».
🕙 з 18:00.
📍Центральний будинок культури, вулиця Ковальського, 61в.
ЩО БУДЕ: Вистава для дітей «Піратка з Карибського моря».
🕙 з 18:30.
Вхід на всі заходи — вільний! Тож чекаємо на Вас та ваших діток!
Приходьте святкувати разом!