Список перейменованих вулиць Бучанської міської територіальної громади

розглянувши перелік вулиць, що підлягають до перейменування, що схвалений комісією з питань найменування об’єктів міського підпорядкування, вшанування пам’яті видатних діячів і подій, встановлення пам’ятних знаків у Бучанській міській об'єднаній територіальній громаді, беручи до уваги протокол даної комісії від 16.03.2023 р. та пропозиції від громадськості щодо перейменування об’єктів топоніміки на території БМТГ, керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада перейменовує об’єкти топоніміки, що розташовані на території Бучанської міської територіальної громади.
ПЕРЕЛІК:
Під час 43 сесії восьмого скликання Бучанської міської ради узгодили нові назви для вулиць, провулків та площ Бучі та селищ нашої громади. Вони були обрані шляхом відкритого анкетного голосування громадян, які потім узгодила комісія.
Вшанувати наших Героїв та увіковічити їхні імена — головна мета прийнятого рішення про перейменування.
Відтепер ми маємо вулиці названі на честь Олексія Завадського, Андрія Баляби, Іллі «Литвина», Михайла Матюшенка, Володимира Ковальського та інших Героїв Бучанської громади.
Окремо узгодили перейменування вулиці та провулку на честь українського міста-побратима Тячева, а також площі на честь німецького міста-побратима Бергіш Гладбах Stadt Bergisch Gladbach. Дякуємо за їхню потужну підтримку!