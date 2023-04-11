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Говард Баффет відбудує знищену поліцейську дільницю в Бородянці

Американський мільярдер та меценат Говард Баффет власним коштом відбудує знищену поліцейську дільницю на Київщині

Про це розповів начальник Головного управління Національної поліції в Київській області Андрій Нєбитов. Він розповів, що Баффет колись сам працював шерифом, а тому знає, наскільки важлива для людей робота правоохоронців

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ВІЙНА, Бородянка, Баффет
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