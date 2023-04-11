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Ірпінський міський голова Олександр Маркушин з робочим візитом у Вашингтоні

Ірпінський міський голова Олександр Маркушин та керуючий справами виконкому Ірпінської міської ради Дмитро Негреша перебувають з робочим візитом у Вашингтоні. Там вони провели зустріч із заступником виконавчого директора Ради директорів Світового Банку Романом Качуром.

"А ми продовжуємо стукати у всі двері і просити фінансової допомоги для відбудови Ірпеня. Сьогодні разом із керуючим справами виконавчого комітету Ірпінської міської ради Дмитром Негрешею ми у Вашингтоні, де проведемо низку робочих зустрічей.

Почали із вкрай важливої для нас розмови із заступником виконавчого директора Ради директорів Світового Банку Романом Качуром. Виявилося, що нам й не треба вже розказувати про Ірпінь. Всі про нього знають. І пан Качур теж добре знає, що пережило наше місто і в чому зараз потребує допомоги", — розповів мер Ірпеня.

Роману Качуру передали англомовну версію книги Петра Щербини "Битва за Ірпінь", "щоб він та його колеги зі Світового банку ще більше дізналися про нескорене місто Ірпінь і його мужніх мешканців"
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ВІЙНА, Ірпінь, Маркушин, міжнародна місія
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