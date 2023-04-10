У Бучі розпочинається будівництво першої в країні фабрики-кухні

Перший ківш ґрунту на екскаваторі меценат Говард Баффет піднімає особисто. Так у Бучі сьогодні розпочинається будівництво нашої першої в країні фабрики-кухні, яка нагодує навчальні заклади трьох навколишніх громад: Бучі, Немішаєвого та Бородянки.

Власне, так і відбувається. Для мене тут важливі одразу кілька моментів. Завдяки кухні ми повернулися до реформи шкільного харчування, яку перервало російське вторгнення. Ідея годувати дітей якісно й поживно у воєнний час стала хоча й важчою в реалізації, але ще ціннішою. Бо наші діти й наші педагоги продемонстрували справжній героїзм – не перервали навчання.Тим часом досвід Бучанської кухні вже масштабується на всю країну. Сьогодні було презентовано проєкт другої такої фабрики, яку побудують у місті Лозовій на Харківщині. Про це підписано відповідний меморандум. Із боку української сторони його підписали голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов і лозівський міський голова Сергій Зеленський.Проєкт фабрики-кухні не лише про їжу – він про спільні дії. Про підтримку, яка не має кордонів і територіальних обмежень. Про допомогу та взаємодію в широкому сенсі, бо кухні – це й робочі місця, і необхідне територіям економічне пожвавлення. Це проєкт про життя та необхідну для нього енергію. Виробництво не лише калорій, але й надії та снаги для дітей і дорослих.