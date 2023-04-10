У Бучанській громаді реалізуються нові проекти

Учасниками робочої зустрічі було обговорено низку актуальних та перспективних питань.
Ніколи не забудемо, не пробачемо тих злочинів, які вчинили російські окупаційні війська на нашій землі. На знак жалоби за всіма полеглими, невинно вбитими – доручено здійснити громадське супроводження проекту «Меморіальний комплекс «Буча-2022»».
З метою патріотичного та фізичного виховання наших майбутніх поколінь, надійшла слушна пропозиція про створення «Школи юного бійця».
Не оминули увагою питання здоров’я нації. Тому обговорювалася можливість побудови стадіону для оздоровчих видів спорту в Бучанському районі. В цьому аспекті не останню роль відіграє і надання безоплатних медичних консультацій вузькопрофільними спеціалістами для мешканців Бучанського району, зокрема Бучі та Ірпеня.
Все це – далеко не повний перелік тем, які були на часі. Тож, сподіваємося, на їхню успішну реалізацію.