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  • Учора, 16:37
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Сім’ї загиблих Героїв – підтримають фінансово

На це з місцевого бюджету спрямовано 20 мільйонів гривень.
Трагічні звістки з фронту — це завжди сильний біль для всієї Бучанської громади. І якщо повернути рідну людину в сім’ю – не в змозі ніхто, то принаймні робиться все можливе, щоб всіляко підтримати близьких Героїв. Зокрема, фінансово.

Як зазначив на своїй фейсбук-сторінці Бучанський міський голова Анатолій Федорук, усі виділені кошти будуть спрямовані на ремонт у житлових будинках родин полеглих воїнів.
Мова йде про заміну покрівель, встановлення нових вікон та відновлення фасадів і парканів.
Крім того, розробляється програма, яка передбачатиме відновлення або будівництво житла із третьою категорією руйнації.

Також до поминальних днів буде встановлено пам’ятники на могилах наших захисників. На жаль, іменами та історіями полеглих Героїв буде доповнюватися й Алея Борців за Незалежність. Усе це – за рахунок коштів з місцевого бюджету.

Для оперативного реагування на потреби родин було створено окремий сектор по роботі з загиблими воїнами, цивільними та полоненими у Бучанській громаді.
Телефон для довідок:
+38050 3517353
Дмитро Гапченко
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ВІЙНА, Федорук Анатолій Петрович, Буча
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