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  • Учора, 15:28
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Два дрони на фронт придбали і відправили школярі з Бучанського ліцею №4

Кошти на них учні, батьки та вчителі зібрали на чотирьох благодійних ярмарках, які пройшли в ліцеї впродовж березня. Загалом їм вдалося зібрати майже 200 тисяч гривень, на які і закупили ці дрони.

«Відправимо їх одному з батальйонів аеророзвідки, у якому нині служить випускник закладу Олександр Антонов. Щиро вдячні кожному за допомогу та внесок у нашу спільну перемогу!» – каже Алла Літкевич, директор Бучанського ліцею № 4.


Обидва дрони вона вже особисто передала Олександрові Антонову. Тож найближчими днями «пташки» вже служитимуть нашим хлопцям на фронті.

Інформує Бучанський ліцей № 4 >>



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ВІЙНА, ЗОШ №4
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