Два дрони на фронт придбали і відправили школярі з Бучанського ліцею №4

«Відправимо їх одному з батальйонів аеророзвідки, у якому нині служить випускник закладу Олександр Антонов. Щиро вдячні кожному за допомогу та внесок у нашу спільну перемогу!» – каже Алла Літкевич, директор Бучанського ліцею № 4.

Обидва дрони вона вже особисто передала Олександрові Антонову. Тож найближчими днями «пташки» вже служитимуть нашим хлопцям на фронті.