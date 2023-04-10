Два дрони на фронт придбали і відправили школярі з Бучанського ліцею №4
Кошти на них учні, батьки та вчителі зібрали на чотирьох благодійних ярмарках, які пройшли в ліцеї впродовж березня. Загалом їм вдалося зібрати майже 200 тисяч гривень, на які і закупили ці дрони.
«Відправимо їх одному з батальйонів аеророзвідки, у якому нині служить випускник закладу Олександр Антонов. Щиро вдячні кожному за допомогу та внесок у нашу спільну перемогу!» – каже Алла Літкевич, директор Бучанського ліцею № 4.
Обидва дрони вона вже особисто передала Олександрові Антонову. Тож найближчими днями «пташки» вже служитимуть нашим хлопцям на фронті.