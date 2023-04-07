Податкова: До 1 липня платіжки на сплату податків — за старими правилами

Розроблено його на виконання вимог Закону України «Про платіжні дисципліни» (далі – Закон), ПКУ, МКУ, Закону про ЄСВ, постанов НБУ №163 та №93 та з метою мінімізації кількості обов’язкових полів реквізиту «Призначення платежу» платіжної інструкції, які заповнюються платниками та органами виконавчої влади, а також у зв’язку зі змінами, що відбулися у платіжній інфраструктурі України, зокрема запровадженням міжнародного стандарту ISO 20022 та використанням для виконання міжбанківських платіжних операцій системи електронних платежів нового покоління СЕП-4.0.
Загалом у Поряду визначено правила заповнення реквізиту «Призначення платежу» платіжної інструкції під час:
1) сплати (стягнення) податків, зборів, платежів на бюджетні рахунки, відкриті в Казначействі;
• сплати (стягнення) єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування (далі - єдиний внесок) на небюджетні рахунки, відкриті в Казначействі на ім'я територіальних органів ДПС;
• сплати (стягнення) податків, зборів, платежів та єдиного внеску на єдиний рахунок, відкритий у Казначействі на ім'я ДПС;
• повернення (перерахування) помилково та/або надміру сплачених сум грошових зобов'язань та пені;
• повернення єдиного внеску на єдиний рахунок, відкритий у Казначействі на ім'я ДПС, на інші небюджетні рахунки, на рахунки платників, відкриті у надавачів платіжних послуг;
2) внесення авансових платежів (передоплати), грошової застави підприємствами до/або під час митного оформлення на єдиний рахунок, відкритий у Казначействі на ім'я Держмитслужби;
• внесення авансових платежів (передоплати) громадянами до/або під час митного оформлення, а також коштів, які сплачуються за порушення вимог митних режимів транзиту та тимчасового ввезення щодо товарів, які оформлювались із використанням книжок МДП та книжок (карнетів) А.Т.А., зарахування грошової застави та інших платежів, які сплачуються не із сум авансових платежів (передоплати), на депозитні рахунки, відкриті в Казначействі на ім'я митниць;
• перерахування митницями митних платежів від громадян під час митного оформлення на бюджетні рахунки, відкриті в Казначействі на ім'я Держмитслужби;
• перерахування Держмитслужбою митних платежів від підприємств під час митного оформлення на бюджетні рахунки, відкриті у Казначействі на ім'я Держмитслужби;
• повернення авансових платежів (передоплати), грошової застави, помилково та/або надміру сплачених сум митних, інших платежів та пені.
Сплата (стягнення) податків, зборів, митних, інших платежів, єдиного внеску, внесення авансових платежів (передоплати), грошової застави, а також повернення (перерахування) помилково та/або надміру сплачених сум грошових зобов'язань та пені, єдиного внеску, авансових платежів (передоплати), грошової застави, повернення помилково та/або надміру сплачених сум митних, інших платежів та пені здійснюються на підставі платіжної інструкції, яка подається надавачу платіжних послуг ініціатором платіжної операції, щодо переказу коштів на бюджетні / небюджетні / єдиний / депозитний рахунки / рахунки платників, відкриті у надавачів платіжних послуг.
До ініціаторів таких платіжних інструкцій належать:
• платники при сплаті податків, зборів, митних, інших платежів, єдиного внеску, внесенні авансових платежів (передоплати), грошової застави;
• територіальні органи ДПС та органи державної виконавчої служби при стягненні коштів у рахунок погашення податкового боргу (заборгованості) з податків, зборів, платежів та єдиного внеску;
• ДПС та територіальні органи ДПС при поверненні надміру та/або помилково сплачених коштів єдиного внеску та/або застосованих фінансових санкцій;
• Держмитслужба та митниці при перерахуванні до бюджету сум митних платежів та поверненні авансових платежів (передоплати), грошової застави; поверненні помилково та/або надміру сплачених сум митних, інших платежів та пені, зарахованих до бюджету.
Також встановлено переліки кодів видів сплати, які використовуватимуться платниками, а також які використовуються ДПС, територіальними органами ДПС, органами державної виконавчої служби, Держмитслужбою та митницями під час заповнення поля «Код виду сплати» реквізиту «Призначення платежу» платіжної інструкції.
Як ми вже зазначали вище, однією з основних цілей видання цього акта є, зокрема, спрощення алгоритму заповнення реквізиту «Призначення платежу» платіжної інструкції платниками та органами виконавчої влади шляхом скорочення кількості його обов’язкових полів.
Так, кількість обов’язкових полів, які заповнюються платниками у реквізиті «Призначення платежу» платіжної інструкції, зменшено до 2 полів – для платників на бюджетні/небюджетні/депозитний рахунки («Код виду сплати», «Додаткова інформація запису») та до 1 поля – для платників на єдиний рахунок («Додаткова інформація запису»).
Водночас передбачено скорочення кількості обов’язкових полів, які заповнюють органи виконавчої влади у реквізиті «Призначення платежу» платіжної інструкції. Наприклад, територіальні органи ДПС та органи державної виконавчої служби України у разі стягнення коштів на єдиний рахунок заповнюють лише 3 поля («Номер рахунку»; «Сума податку»; «Додаткова інформація запису»).
Приклади заповнення за новими правилами
Новація полягає в тому, що під час сплати податків, митних платежів та ЄСВ, а також внесення авансових платежів (передоплати), грошової застави для митниці платник у реквізиті «Призначення платежу» заповнюватиме тільки поля: «Код виду сплати» та «Додаткова інформація запису».
Приклади для юросіб
• Приклад сплати ЄСВ
По-новому у реквізиті «Призначення платежу» зазначаємо:
101 сплата ЄСВ за І чи ІІ половину відповідного місяця
По-старому потрібно було заповнювати так:
*;101;30120659;єдиний внесок за лютий 2023 року;;;.
• Приклад сплати ЄП
По-новому у реквізиті «Призначення платежу» зазначаємо:
101 єдиний податок за І квартал 2023 року
По-старому потрібно було зазначати:
*;101;30120659;єдиний податок за І квартал 2023 року;;;
Приклади для ФОПів
• Сплата ЄП 1 та 2 групами
По-новому у реквізиті «Призначення платежу» зазначаємо:
101 єдиний податок за квітень 2023 року
По-старому потрібно було зазначати:
*;101;2271416551;сплата єдиного податку за березень 2023 року;;;
• Сплата ЄСВ
По-новому у реквізиті «Призначення платежу» зазначаємо:
101 ЄСВ за І квартал 2023 року
По-старому потрібно було зазначати:
*;101;2271416551;сплата ЄСВ за І квартал 2023 року;;;
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