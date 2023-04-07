Податкова: До 1 липня платіжки на сплату податків — за старими правилами

Таким чином, з 1 квітня 2023 року набирає чинності наказ №148,але одночасно для всіх платників запроваджено перехідний період, який надає можливість до 01 липня 2023 року при сплаті податків, зборів, ЄСВ використовувати і старий формат реквізиту «Призначення платежу».

• Приклад сплати ЄСВ

• Приклад сплати ЄП

• Сплата ЄП 1 та 2 групами

• Сплата ЄСВ