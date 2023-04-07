В Ірпені відбудеться чемпіонат України з петанку серед жіночих триплетів та тиру

Змагання відбудуться на початку червня.
Організацію змагань обговорили з керівницею відділу фізичної культури та спорту Ірпінської міської ради Юрією Пустовою, Президентом Федерації петанку України Оленою Колодій, керівником Київської обласної федерації петанку Володимиром Роговенком, керівницею Петанк клубу УТВ Ірпінь Світланою Бруховецькою, головою громадської організації "Жіноча організація "Лада" Тетяною Ледньовою, керівницею соціального проекту "Університет третього віку" в Ірпені Надією Лєдньовою, функціонером та ідейним наставником Федерації петанку України Євгеном Рафальським та представником молодого покоління петанку Валентиною Колодій.