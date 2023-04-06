Буча новини міста, Буча сайт » Буча та регіон » Триває будівництво нового мосту, що з'єднує Гостомель, Бучу та Ірпінь (фотофакт)
  • Сьогодні, 13:16
  • 4
  • 0
+aA | -Aa 

Триває будівництво нового мосту, що з'єднує Гостомель, Бучу та Ірпінь (фотофакт)

Команда Onur Group продовжує працювати над будівництвом нового мосту в Ірпені.
Наразі виконуються наступні роботи:

• Буріння паль.
• Монтаж збірної бетонної балки.
• Підготовка арматури та опалубки до заливання бетону.
• Виконання земляних робіт.

Проект включає 2 мости по 114 метрів, кожен міст матиме 4 прольоти.
Всього для будівництва буде використано 7500 м3 бетону та 970 тон будівельного заліза.
Даний міст буде з'єднувати Гостомель, Бучу, Ірпінь з Києвом.

Технічний нагляд на будівництві здійснює українське представництво австрійської компанії “АйСі Інфраструктура Україна”.





0 0

Команда Onur Group 
 ВІЙНА, фотофакт, Бучанський район, Ірпінь, Буча
Новини в телеграм
Напечатать
 Інші новини по темі:
В Ірпені відновлюють залізничний міст (відео)

В Ірпені відновлюють залізничний міст (відео)

Буча та регіон
Будівництво повинно бути законним!

Будівництво повинно бути законним!

статті
Аварія на будівництві — звичайна виробнича ситуація?

Аварія на будівництві — звичайна виробнича ситуація?

Бучанські новини
Інтернет провайдер БЕСТ відновлює мережу

Інтернет провайдер БЕСТ відновлює мережу

Буча та регіон
Відкрито рух автотранспорту через тимчасовий міст Романівка - Ірпінь

Відкрито рух автотранспорту через тимчасовий міст Романівка - Ірпінь

Буча та регіон
Ремонт мосту через річку Рокач - закриють дірки до весни

Ремонт мосту через річку Рокач - закриють дірки до весни

Буча та регіон
В Ірпені споруджують тимчасовий міст біля Романівки

В Ірпені споруджують тимчасовий міст біля Романівки

Буча та регіон
На склозаводській буде своя котельня

На склозаводській буде своя котельня

Бучанські новини
Метро “Новобіличі”" - планують відкрити, але не "завтра"..

Метро “Новобіличі”" - планують відкрити, але не "завтра"..

Суспільство
КМУ: Гостомель стане містом

КМУ: Гостомель стане містом

Буча та регіон
На мосту між Ворзелем та Склозавод поновили асфальт (фотофакт)

На мосту між Ворзелем та Склозавод поновили асфальт (фотофакт)

Буча та регіон
Прокуратура: Зловживання з коштами бюджету при будівництві спорткомплексу в Ірпені

Прокуратура: Зловживання з коштами бюджету при будівництві спорткомплексу в Ірпені

Прокуратура м. Ірпеня
У діяльності «авторинку» в Ірпені виявлено порушення

У діяльності «авторинку» в Ірпені виявлено порушення

Прокуратура м. Ірпеня
Ірпінь: Ліквідовано загорання торфу біля залізничного мосту

Ірпінь: Ліквідовано загорання торфу біля залізничного мосту

Буча та регіон
Нова розвязка на вїзді у Гостомель та Ірпінь

Нова розвязка на вїзді у Гостомель та Ірпінь

Буча та регіон
Коментарів: 0
Додати коментар