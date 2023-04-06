Триває будівництво нового мосту, що з'єднує Гостомель, Бучу та Ірпінь (фотофакт)

Команда Onur Group продовжує працювати над будівництвом нового мосту в Ірпені.Наразі виконуються наступні роботи:• Буріння паль.• Монтаж збірної бетонної балки.• Підготовка арматури та опалубки до заливання бетону.• Виконання земляних робіт.Всього для будівництва буде використано 7500 м3 бетону та 970 тон будівельного заліза.