Триває будівництво нового мосту, що з'єднує Гостомель, Бучу та Ірпінь (фотофакт)

Наразі виконуються наступні роботи:
• Буріння паль.
• Монтаж збірної бетонної балки.
• Підготовка арматури та опалубки до заливання бетону.
• Виконання земляних робіт.
Проект включає 2 мости по 114 метрів, кожен міст матиме 4 прольоти.
Всього для будівництва буде використано 7500 м3 бетону та 970 тон будівельного заліза.
Даний міст буде з'єднувати Гостомель, Бучу, Ірпінь з Києвом.
Технічний нагляд на будівництві здійснює українське представництво австрійської компанії “АйСі Інфраструктура Україна”.