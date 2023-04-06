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У Ворзелі очікується будівництво нової школи та садочка

У Ворзелі цього року очікується будівництво нової школи та садочка, на які чекала вся громада.

В селищі відбулась зустріч з в.о. Київської обласної військової адміністрації Дмитром Назаренком та активними жителями Ворзельського старостату, де обговорили розвиток та відновлення селища після російської купації.

Двох дитячих садочків, що були у Ворзелі до початку повномасштабної війни, не вистачало для населення. Один з них — зруйнували російські війська. На відновлення Ворзеля вже підтверджено фінансування в розмірі близько 200 мільйонів гривень.

Крім того, історична будівля "Уваровській дім" потребує реставрації та може стати новим освітньо-культурним центром для Ворзеля.
Розглядається ідея створення Французького кварталу на цій території, але проєкт ще не затверджений.
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ВІЙНА, Ворзель, Федорук Анатолій Петрович, Уваровський дім
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