Працюючим пенсіонерам при перерахунку пенсій нову зарплату не завжди враховують

Якщо після призначення пенсії пенсіонер працював й одержував менший заробіток, ніж той, з якого було обчислено розмір пенсії, то його не враховують, адже це зменшить індивідуальний коефіцієнт заробітної плати. У такому разі враховують тільки набутий страховий стаж.

Пенсійний фонд:

Якщо зарплату враховувати доцільно, тобто людина отримувала після попереднього призначення чи перерахунку більші кошти, вона обчислюється або всі періоди страхового стажу починаючи з 1 липня 2000 року по 28 лютого 2023 року, або будь-які 60 календарних місяців страхового стажу підряд по 30 червня 2000 року незалежно від перерв (якщо людина надавала такі дані) та всі періоди страхового стажу починаючи з 1 липня 2000 року по 28 лютого 2023 року.



При обчисленні заробітку беруть до уваги показник середньої заробітної плати (доходу), який було враховано під час призначення/попереднього перерахунку пенсії людини.