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  • Сьогодні, 14:53
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Працюючим пенсіонерам при перерахунку пенсій нову зарплату не завжди враховують

Нову зарплату не завжди враховують при перерахунку пенсій пенсіонерам, які працюють


Аналіз призначення/попереднього перерахунку проводиться, якщо після попереднього призначення/попереднього перерахунку пенсії людина набула не менше ніж 24 місяці страхового стажу.

Якщо після призначення пенсії пенсіонер працював й одержував менший заробіток, ніж той, з якого було обчислено розмір пенсії, то його не враховують, адже це зменшить індивідуальний коефіцієнт заробітної плати. У такому разі враховують тільки набутий страховий стаж.



Пенсійний фонд:
Якщо зарплату враховувати доцільно, тобто людина отримувала після попереднього призначення чи перерахунку більші кошти, вона обчислюється або всі періоди страхового стажу починаючи з 1 липня 2000 року по 28 лютого 2023 року, або будь-які 60 календарних місяців страхового стажу підряд по 30 червня 2000 року незалежно від перерв (якщо людина надавала такі дані) та всі періоди страхового стажу починаючи з 1 липня 2000 року по 28 лютого 2023 року.

При обчисленні заробітку беруть до уваги показник середньої заробітної плати (доходу), який було враховано під час призначення/попереднього перерахунку пенсії людини.


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пенсійний фонд, законодавство
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