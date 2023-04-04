Підсумки діяльності Бучанської ДПІ ГУ ДПС

Бучанська ДПІ ГУ ДПС у Київській області інформує, що за січень-березень 2023 року Центром обслуговування платників опрацьовано 1680 звернень щодо надання адміністративних послуг.

За консультаціями з питань надання адміністративних послуг можна звернутись за телефонами (04597) 48-590 або безпосередньо до Центру обслуговування платників: м. Буча, вул.Енергетиків,1А, понеділок - четвер з 09 год. 00 хв. до 17 год. 00 хв.; п'ятниця з 09 год. 00 хв. до 16 год. 45 хв.; обідня перерва з 12.00 до 12.45,вихідні дні - субота та неділя.

Станом на 1 квітня поточного року на податковому обліку перебуває 6777 платників податків, з них 2238 юридичних осіб, 4478 фізичних осіб-підприємців, 61 самозайнятих осіб (фізичні особи, які провадять незалежну професійну діяльність). Протягом січня-березня кількість новостворених суб’єктів господарювання збільшилась на 219 платників.Зареєстровано 9 платників податку на додану вартість, видано 14 витягів з реєстру платників податку на додану вартість, зареєстровано 36 книг обліку розрахункових операцій, 22 розрахункових книг та 16 реєстраторів розрахункових операцій.Крім того, за січень-березень 2023 року зареєстровано 147 платників єдиного податку, надано 343 витягів з реєстру платників єдиного податку.Видано 9 довідок про доходи фізичних осіб – підприємців.Опрацьовано 20 звернень від фізичних осіб щодо підтвердження статусу податкового резидента України.З початку року до Бучанської ДПІ подано платниками 8768 податкових звітів, в тому числі в електронному вигляді 7784, що становить 88,8 %.Окрім надання адміністративних послуг в ЦОП платникам та громадянам надавалися консультативні та інформаційні послуги щодо нарахованих та сплачених до бюджету податків і зборів під час військового стану, використання програмного забезпечення для подання звітності в електронному вигляді, порядку заповнення податкових декларацій та розрахунків, користування електронними сервісами ДПС.В залі ЦОП до послуг платників є комп’ютер, який підключений до мережі Інтернет і дає змогу платникам, які отримали електронний цифровий підпис, формувати та передавати звітність в електронному вигляді. Для зручності відвідувачів розміщена тематична друкована продукція, оформлені інформаційні стенди, що містять зразки заповнення декларацій, звітів та заяв.Щоденно спеціалісти ДПІ надають консультації та практичну допомогу з питань формування звітності та роботи сервісу «Електронний кабінет платника» та інших сервісів.Отримання електронного цифрового підпису дає можливість подавати податкові декларації через сервіс «Електронний кабінет платника» або через інші програмні забезпечення, а в перевагах подання податкової звітності в електронному вигляді як для себе, так і для податкової служби, платники податків вже переконалися.Кваліфікований електронний підпис кожен бажаючий може отримати у будь-якому Акредитованому центрі сертифікації ключів, у тому числі самостійно за допомогою Інтернет-банкінгу.З переліком адміністративних послуг, які надаються в центрі обслуговування платників Бучанської ДПІ ГУ ДПС у Київській області можна ознайомитися на субсайті ГУ ДПС у Київській області в банері «Центри обслуговування платників».