Пункт видачі гумдопомоги Червоного Хреста змінив адресу в Бучі

Відтепер фахівці приймають у модульному містечку, що поруч з ТК «Варшавський», по вулиці Депутатській, 1г.



В пункті видачі можна зареєструватися на отримання гуманітарної допомоги та, за наявності, отримати продуктові та гігієнічні набори, постіль, рушники, ковдри, дитяче харчування й підгузки.Окреме приміщення для пункту допомоги забезпечила компанія «ARHIKONT», як представник австрійської CONTAINEX Container — Handelsgesellschaft m.b.H.Під гуманітарні потреби це підприємство безкоштовно надало «Червоному хресту» два модульні будинки.Графік роботи пункту такий:• видача речей та одягу — кожного понеділка, середи та п’ятниці з 9:30 по 12:30;• консультації фахівців та робота з документами — у цей же час щовівторка та щочетверга.Інформація за телефоном: