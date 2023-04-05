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Пункт видачі гумдопомоги Червоного Хреста змінив адресу в Бучі

Відтепер фахівці приймають у модульному містечку, що поруч з ТК «Варшавський», по вулиці Депутатській, 1г.


В пункті видачі можна зареєструватися на отримання гуманітарної допомоги та, за наявності, отримати продуктові та гігієнічні набори, постіль, рушники, ковдри, дитяче харчування й підгузки.


Окреме приміщення для пункту допомоги забезпечила компанія «ARHIKONT», як представник австрійської CONTAINEX Container — Handelsgesellschaft m.b.H.
Під гуманітарні потреби це підприємство безкоштовно надало «Червоному хресту» два модульні будинки.

Графік роботи пункту такий:
• видача речей та одягу — кожного понеділка, середи та п’ятниці з 9:30 по 12:30;
• консультації фахівців та робота з документами — у цей же час щовівторка та щочетверга.

Інформація за телефоном:
+38063 1005679
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Прес-служба Бучанської міської ради 
 ВІЙНА, соціальний проект, Буча
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