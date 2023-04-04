В Ірпені розігрують блок із трьох марок "Буча. Ірпінь. Гостомель"

Пам’ятаєте, минулого тижня до рiчницi звiльнення Киïвськоï областi від окупантів Укрпошта презентувала в Iрпенi новий поштовий блок «Не забудемо! Не пробачимо! Буча. Iрпiнь. Гостомель» - марки, листівки і конверт. Ця iсторiя мала дуже цiкаве продовження. Генеральний директор «Укрпошти» Ігор Смілянський передав менi один блок марок, який ми хотiли розiграти та зібрати 100 000 гривень на дрон для 72-оï ОМБ Чорних Запорожців. Але потiм про цей збiр дiзналися небайдужi iрпiнцi та передали ще й своï набори для розiграшу. Тому ми розiгруємо одразу 11 блокiв!Бійці 72-ї бригади звернулися із терміновим проханням про дрон Mavic 3 для аеророзвiдки.Цi мужні бійці відбивали наше мiсто торік в березнi. Зараз багато iрпiнцiв служить у 72-й. Скоро в них виïзд на Схiд. А вони нам потрiбнi вдома та живi! Тому найменше, чим ми можемо ïм допомогти - це купити ïм високотехнологічні «очi» для відстеження росiян та коригування вогню артилерії по ворожих позиціях.