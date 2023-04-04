В Ірпені розігрують блок із трьох марок "Буча. Ірпінь. Гостомель"

Блок із трьох марок «Буча. Ірпінь. Гостомель» - за донат на дрон для славетноï 72-оï окремоï механiзованоï бригади імені Чорних Запорожців!
Олександр МАРКУШИН, Ірпінський міський голова повідомив про збір на дрон для ЗСУ:
Марки «Не забудемо! Не пробачимо! Буча. Iрпiнь. Гостомель» були виставленні у продаж онлайн та у відділеннях Укрпошти і були розкуплені за лічені години.
Бійці 72-ї бригади звернулися із терміновим проханням про дрон Mavic 3 для аеророзвiдки.
Цi мужні бійці відбивали наше мiсто торік в березнi. Зараз багато iрпiнцiв служить у 72-й. Скоро в них виïзд на Схiд. А вони нам потрiбнi вдома та живi! Тому найменше, чим ми можемо ïм допомогти - це купити ïм високотехнологічні «очi» для відстеження росiян та коригування вогню артилерії по ворожих позиціях.
Умови розіграшу простi: поповнити монобанку вiйськового волонтера Олександра Сєрокурова (https://instagram.com/saniaserokurov_7249?igshid=YmMyMTA2M2Y=) мiнiмум на 250 гривень.