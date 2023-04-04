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Бучанський саміт: Буча має стати символом справедливого покарання росії

31 березня, у річницю звільнення Бучі від російських загарбників у Києві відбувся Бучанський саміт за участю лідерів країн-партнерів нашої держави. Під час нього обговорювали, як можна притягнути державу-агресора РФ до відповідальності за її злочини проти України, українського народу та людяності загалом.

Буча може стати місцем проведення засідань Міжнародного трибуналу щодо агресії РФ проти України


Саме Буча має стати символом справедливого покарання Росії за те зло, що вона вчинила. Про це президент України Володимир Зеленський сказав, звертаючись до учасників Бучанського саміту.

"У майбутньому, коли зло обовʼязково буде покарано, ми можемо думати про те, що Буча може бути одним із тих майданчиків, які можуть стати фундаментом для вироку, для трибуналу щодо агресії Російської Федерації, всього того горя, яке ці люди, президент путін, його коло й усі ці страшні терористи, принесли на нашу землю", – зазначив він.


Президент також подякував іноземним лідерам, які взяли участь у саміті, – очільникам урядів Словаччини Едуарду Геґеру, Словенії Роберту Ґолобу, Хорватії Андрею Пленковічу та президентці Молдови Маї Санду, а також журналістам, завдяки роботі яких про злочини росіян у Бучі дізнався весь світ.





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ВІЙНА, Буча, відеосюжет
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