В Бородянці відкрили скульптуру "Дівчинка під сонцем" на честь визволення Київщини

2 квітня в центрі Бородянки було урочисто відкрито мистецьку скульптуру «Дівчинка під сонцем». У ці дні ми згадуємо річницю визволення Київщини від російських окупантів. Новий твір мистецтва показує незламність українців, які попри травми війни, розв’язаної росією, продовжують жити та боротися. Кореспондент АрміяInform відвідав відкриття та розповів головне із заходу.
У 2022 році було зроблено відоме фото дівчинки, яка гойдається на фоні зруйнованої багатоповерхівки в Бородянці. 11-річна Аліна стала символом незламності на тлі російсько-української війни. Відтак виникла ідея створити скульптуру, яка б попри все символізувала боротьбу та життя.
Ведуча, модераторка урочистого відкриття скульптури, продюсерка Радіо «Культура» Ірина Славінська розповіла історію фото та відчуття, які були в українців рік тому. Тоді ми дізналися про жахи російських воєнних злочинів на Київщині — в Бучі, Ірпені, Бородянці…
«І напевно один із найбільш яскравих образів того невмотивованого насильства — це пам’ятник Шевченку ось тут, зовсім поруч із нами, у центрі Бородянки. Його теж розстріляли російські окупанти. Так само вони атакували звичайних мирних мешканців.
Це фото — документальне свідчення, що життя перемагає смерть — це потужний контраст. І фото стало натхненням для скульптури, яку ми сьогодні відкриваємо. Це символ нашого опору, спротиву та нескореності. І, звичайно, не лише Київщини, але й всієї України», — зазначила Ірина Славінська.
Амбасадорка США в Україні Бріджит Брінк висловила слова впевненості в тому, що Сполучені Штати будуть надалі підтримувати нашу державу. А також, що всі винні у воєнних злочинах будуть притягнені до відповідальності.
«Робота скульптора Євгена Примаченка свідчить про жорстокі події, які вчинили саме росіяни. А також про нездоланний дух, який відчуваю навіть перебуваючи тут з Вами, в центрі Бородянки.
Ця робота свідчить те, що я бачу кожної хвилини, відколи я прибула до України — Ваше прагнення бути вільними.
Сама героїня фото та скульптури, 11-річна Аліна, теж була з мамою на відкритті. Незважаючи на дощ, всі присутні мали сонячний настрій, бо розуміли, що життя триває. І боротьба теж, а Перемога буде. За Україною.
Скульптуру встановлено в межах загальнонаціональної кампанії «Змагаймося за нове життя» агенцією ISD Group за сприяння Офісу Президента України в партнерстві з Бородянською селищною громадою, Київською військовою обласною адміністрацією за підтримки Агентства США з міжнародного розвитку (USAID).