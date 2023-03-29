Між Бучею та Ворзелем відновлять найбільший у громаді Прапор України

На цьому місці, де перетинаються Варшавська траса та дороги на Бучу й Ворзель, 3 березня 2022 року оборонці Бучі дали бій переважаючим силами росіян на бронетехніці.

Російські військові вирішили рухатися не по головній трасі, а по другорядній дорозі в приватному секторі, щоб прикритися цивільними будинками.Їм протистояли взвод добровольців з «Азову», білоруси з майбутнього «Полку Кастуся Калиновського» та десантники 80-ї бригади. В українських бійців була переважно стрілецька зброя, з протитанкового озброєння вони мали лише ручні гранатомети.Тим не менше, їм вдалося стримати колону росіян. Майже добу вони тримали кругову оборону в готельному комплексі «Вілла Сан-Марино».