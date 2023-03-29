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  • Учора, 21:57
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Між Бучею та Ворзелем відновлять найбільший у громаді Прапор України

На повороті з Ворзеля на Бучу буде відновлено найбільший у громаді Прапор України та встановлено пам’ятні знаки – як символ вдячності підрозділам, що героїчно протистояли окупантам.

На цьому місці, де перетинаються Варшавська траса та дороги на Бучу й Ворзель, 3 березня 2022 року оборонці Бучі дали бій переважаючим силами росіян на бронетехніці.



Російські військові вирішили рухатися не по головній трасі, а по другорядній дорозі в приватному секторі, щоб прикритися цивільними будинками.

Їм протистояли взвод добровольців з «Азову», білоруси з майбутнього «Полку Кастуся Калиновського» та десантники 80-ї бригади. В українських бійців була переважно стрілецька зброя, з протитанкового озброєння вони мали лише ручні гранатомети.

Тим не менше, їм вдалося стримати колону росіян. Майже добу вони тримали кругову оборону в готельному комплексі «Вілла Сан-Марино».
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Бучанська міська рада 
 ВІЙНА, Ворзель, Буча
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