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  • Учора, 15:08
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28 березня Ірпінь був звільнений від російських окупантів

В Ірпені біля міської ради стартував Меморіальний марафон в честь річниці звільнення. На великому екрані показують документальний фільм про оборону міста.

Ірпінський міський голова Олександр Маркушин опублікував відеоролик до річниці звільнення міста-Героя від ворожої армії. Він закликав усіх згадати ті страшні події та кожного, хто тоді захищав, боровся, допомагав, евакуйовував і рятував.



У відео-хроніці зібрані кадри евакуації, боїв, воєнні звернення мера Ірпеня, військових та волонтерів, відеодокази воєнних злочинів рф та перші перемоги оборонців міста.
«Саме завдяки єдності громади, мужності Тероборони й ЗСУ та великій любові до України та Ірпеня нам вдалося звільнити рідне місто від окупантів. Битва за Ірпінь стала першою Перемогою України після повномасштабного вторгнення. Україна неодмінно поверне собі всю свою землю. А подвиг Героїв Ірпеня пам‘ятатиме весь світ», — наголосив Олександр Маркушин.




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ВІЙНА, Ірпінь, відеосюжет, Маркушин
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