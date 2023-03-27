Бучанський ліцей №3 ремонтують за спільні кошти від партнерів

Гроші на закінчення капітального ремонту Бучанського ліцею №3 допоможуть зібрати наші американські друзі та партнери.

Про це було домовлено під час візиту Бучанського міського голови Анатолія Федорука до США, а 26 березня сторони підписали відповідний меморандум з міжнародною громадською організацією Ukraine Focus.

, – прокоментував Бучанський міський голова., – додав при цьому Brock D. Bierman, генеральний директор Ukraine Focus.Відповідно до підписаного меморандуму, Бучанська міська рада та Ukraine Focus будуть партнерами щодо покриття вартості витрат на завершення реконструкції.