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  • Сьогодні, 13:13
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Бучанський ліцей №3 ремонтують за спільні кошти від партнерів

Гроші на закінчення капітального ремонту Бучанського ліцею №3 допоможуть зібрати наші американські друзі та партнери.
Про це було домовлено під час візиту Бучанського міського голови Анатолія Федорука до США, а 26 березня сторони підписали відповідний меморандум з міжнародною громадською організацією Ukraine Focus.


«Не так давно ми з Броком Бірманом погоджували тут перший меморандум про співпрацю, завдяки якому змогли закінчити дах ліцею.Тепер починаємо новий спільний проект, мета якого – завершити ремонт і повну модернізацію старого приміщення», – прокоментував Бучанський міський голова.
«Буча для нас уже не просто партнер, а другий дім. Ми віримо, що спільно зможемо завершити розпочате», – додав при цьому Brock D. Bierman, генеральний директор Ukraine Focus.
У документі йдеться про спільний пошук та відновлення на умовах співфінансування зовнішніх робіт, внутрішніх приміщень та укомплектування школи усім необхідним обладнанням для сучасного навчального процесу.
Відповідно до підписаного меморандуму, Бучанська міська рада та Ukraine Focus будуть партнерами щодо покриття вартості витрат на завершення реконструкції.
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Прес-служба Бучанської міської ради 
 ВІЙНА, Буча, ЗОШ №3, міжнародна місія, Федорук Анатолій Петрович
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