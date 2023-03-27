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  • Сьогодні, 13:08
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У Ворзелі відремонтують пошкоджені війною дахи (мікрорайон Учгосп)

У Ворзелі розпочали ремонт пошкоджених війною дахів у мікрорайоні Учгосп. Для виконання всього обсягу робіт місцеві мешканці мають об'єднатися і створити ОСББ, тоді можна буде залучити фінансування з європейського проєкту.
Про це розповів місцевим мешканцям Бучанський міський голова Анатолій Федорук.


Робимо ще один важливий крок у відбудові Бучанської громади – розпочали ремонтні роботи у мікрорайоні Учгосп, що в селищі Ворзель.
Через ворожі обстріли тут зазнали пошкоджень дахи десятків житлових будинків. Тож важливо на кожному з них замінити покрівлі, утеплити горища та встановити блискавкозахист.
Окремо для двох будинків з цього переліку треба підсилювати конструкцію будівлі, а також змінити всі вікна та двері у під’їздах. Розпочинаємо роботи коштом Бучанської міської ради та Київської обласної військової адміністрації, але для виконання комплексного відновлення, ми маємо залучити більше фінансування.
Про це говорили на зустрічі з місцевими мешканцями. Адже ми можемо охопити більшу кількість постраждалих від бойових дій будинків, якщо подати заявку на участь у програмі «ВідновиДІМ» від фонду Енергоефективності, що дає можливість залучити до 7,2 мільйона гривень на ремонт кожного будинку місць загального користування.


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Прес-служба Бучанської міської ради 
 ВІЙНА, Буча, Ворзель, Федорук Анатолій Петрович
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