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  • Учора, 15:01
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У Бучі активно ремонтують початкову школу №11 (відео)

Перша черга реконструкції розпочалася, і ми вже бачимо видимі результати! Утеплення фасаду та заміна покрівлі – це лише початок робіт.

Цей заклад вміщує в себе 250 дітей, але зараз навчається близько 90 в черговому режимі. Та ми знаємо, що зовсім скоро він буде наповненим життям і дитячим сміхом.

Нагадаю, що реставраційні роботи були фінансово підтримані містом-побратимом Кашкайш за сприяння мера Карлоса Каррейраса.

Прагнемо забезпечити дітям безпечне та комфортне навчання, тож працюємо над кожною деталлю відновлення з максимальною увагою та відповідальністю.



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Прес-служба Бучанської міської ради 
 ВІЙНА, Буча, освіта, відеосюжет
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