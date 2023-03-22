У Бучі активно ремонтують початкову школу №11 (відео)

Перша черга реконструкції розпочалася, і ми вже бачимо видимі результати! Утеплення фасаду та заміна покрівлі – це лише початок робіт.
Цей заклад вміщує в себе 250 дітей, але зараз навчається близько 90 в черговому режимі. Та ми знаємо, що зовсім скоро він буде наповненим життям і дитячим сміхом.
Нагадаю, що реставраційні роботи були фінансово підтримані містом-побратимом Кашкайш за сприяння мера Карлоса Каррейраса.
Прагнемо забезпечити дітям безпечне та комфортне навчання, тож працюємо над кожною деталлю відновлення з максимальною увагою та відповідальністю.
Цей заклад вміщує в себе 250 дітей, але зараз навчається близько 90 в черговому режимі. Та ми знаємо, що зовсім скоро він буде наповненим життям і дитячим сміхом.
Нагадаю, що реставраційні роботи були фінансово підтримані містом-побратимом Кашкайш за сприяння мера Карлоса Каррейраса.
Прагнемо забезпечити дітям безпечне та комфортне навчання, тож працюємо над кожною деталлю відновлення з максимальною увагою та відповідальністю.