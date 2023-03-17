На Бучанщині відбувся сеанс телефонного зв’язку «гаряча лінія» щодо декларування доходів громадян, отриманих протягом 2022 року.
Днями у Бучанському відділі податків і зборів з фізичних осіб та проведення камеральних перевірок управління оподаткування фізичних осіб ГУ ДПС у Київській області відбувся сеанс телефонного зв’язку «гаряча лінія» на тему: «Новації податкового законодавства в умовах воєнного стану. Особливості кампанії «Декларування громадян-2023рік. ».
Під час «гарячої лінії» фізичних осіб цікавили різні питання, зокрема щодо випадків коли потрібно обов’язково подати податкову декларацію про майновий стан і доходи. Відповідаючи на запитання, Тетяна Єфременко розповіла, що до таких випадків належать: отримання окремих видів доходів від податкових агентів, що не підлягають оподаткуванню при виплаті, але не звільнених від оподаткування; отримання доходів від особи, яка не є податковим агентом (спадщина, подарунки, від оренди майна іншій фізичній особі, доходи від операцій з продажу (обміну) рухомого та нерухомого майна); отримання іноземних доходів.
Також поінформувала, що платники податків можуть обрати зручний для себе спосіб подачі податкової декларації про майновий стан і доходи: особисто або уповноваженою на це особою, надіслати поштою з повідомленням про вручення та з описом вкладення, засобами електронного зв’язку в електронній формі.
Під час спілкування громадяни отримали вичерпні відповіді на всі запитання.
Днями у Бучанському відділі податків і зборів з фізичних осіб та проведення камеральних перевірок управління оподаткування фізичних осіб ГУ ДПС у Київській області відбувся сеанс телефонного зв’язку «гаряча лінія» на тему: «Новації податкового законодавства в умовах воєнного стану. Особливості кампанії «Декларування громадян-2023рік. ».
На запитання громадян відповідала начальник відділу Тетяна Єфременко.
Під час «гарячої лінії» фізичних осіб цікавили різні питання, зокрема щодо випадків коли потрібно обов’язково подати податкову декларацію про майновий стан і доходи. Відповідаючи на запитання, Тетяна Єфременко розповіла, що до таких випадків належать: отримання окремих видів доходів від податкових агентів, що не підлягають оподаткуванню при виплаті, але не звільнених від оподаткування; отримання доходів від особи, яка не є податковим агентом (спадщина, подарунки, від оренди майна іншій фізичній особі, доходи від операцій з продажу (обміну) рухомого та нерухомого майна); отримання іноземних доходів.
Також поінформувала, що платники податків можуть обрати зручний для себе спосіб подачі податкової декларації про майновий стан і доходи: особисто або уповноваженою на це особою, надіслати поштою з повідомленням про вручення та з описом вкладення, засобами електронного зв’язку в електронній формі.
Під час спілкування громадяни отримали вичерпні відповіді на всі запитання.