Податкова: У яких випадках можна не подавати декларацію про майновий стан і доходи

Бучанська ДПІ Головного управління у Київській області інформує, що Податковим кодексом України передбачені випадки, за яких платник податку звільнений від подання податкової декларації про майновий стан і доходи.

Це стосується платників, які отримали доходи:

– від податкових агентів, які згідно з розділу IV Кодексу не включаються до загального річного оподатковуваного доходу;

– виключно від податкових агентів незалежно від виду та розміру нарахованого (виплаченого, наданого) доходу;

– від операцій продажу майна, дарування, дохід від яких відповідно до цього розділу не оподатковується, оподатковується за нульовою ставкою та/або з яких при нотаріальному посвідченні договорів, за якими був сплачений податок;

– у вигляді об’єктів спадщини, які згідно з розділу IV Кодексу оподатковуються за нульовою ставкою податку.

– є малолітніми/неповнолітніми чи недієздатними особами й водночас перебувають на повному утриманні інших осіб (у т.ч. батьків) і/або держави станом на кінець звітного податкового року;

– перебувають під арештом або є затриманими чи засудженими до позбавлення волі, перебувають у полоні чи ув’язненні на території інших держав станом на кінець граничного строку подання податкової декларації;

– перебувають у розшуку станом на кінець звітного податкового року;

– перебувають на строковій військовій службі станом на кінець звітного податкового року.

Окрім того, пункт 179.4 статті 179 Податкового Кодексу визначає коло осіб, які звільняються від обов’язку подання податкової декларації.Платники податку звільняються від обов’язку подання податкової декларації незалежно від виду й суми отриманих доходів платниками податку, які: