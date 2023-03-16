Школярі купують дрона для ЗСУ. Благодійний ярмарок в Бучанському ліцеї 5

Благодійний ярмарок для допомоги ЗСУ за ініціативи учнівського самоврядування, юних джур відбувся напередодні Дня добровольця в Бучанському ліцеї №5. Торти, кекси, пиріжки, чизкейки, тістечка – все це випікали учні разом з батьками. Також на ярмарку продавали декоративні вироби, виготовлені учнями ліцею. Свою креативність під час ярмарку показали учні 9-А, 10-А класів, які на ярмарку смажили картоплю фрі та попкорн, які розкуповували за лічені хвилини. Усього зібрали 117 000грн.
Одностайно вирішили придбати дрон за 89460 грн. для 57 окремої мотопіхотної бригади та перерахувати 27540 грн. для 93 ОМБ «Холодний Яр», 3 батальйон для придбання лазерного далекоміра VORTEKS RAZOR HD 4000 (LRF-250).
Наші захисники впевнено продовжують звільняти українську землю від ворога, а ми в тилу молимося за воїнів та всіляко їх підтримуємо й допомагаємо. Так кується наша спільна перемога, яка обов’язково настане.
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