Ірина Верещук відвідала Центр психологічної допомоги в Бучі

Це один із закладів, який надає психосоціальну підтримку в рамках Всеукраїнської програми ментального здоров’я під патронатом Першої леді Олени Зеленської.

"Дякую місцевій владі та всім донорам, які підтримують цей заклад. Окрема подяка колективу центру, який віддано виконує важку та важливу роботу", — Ірина Верещиук, міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України

Прагнемо повернути кожного.

"Понад три десятки українців, яких незаконно вивезли з території нашої громади, утримуються в росії. Ми пам’ятаємо про них і зробимо все, щоб повернути додому кожного.



Сьогодні, разом з Іриною Верещук, ми відвідали Бучанський центр психологічної допомоги, де надають допомогу тим, хто вже був повернений з полону. Зараз для них вкрай важлива наша підтримка та допомога.



Нещодавно ми проводили зустріч з родинами полонених у міській раді, щоб допомогти сім’ям у пошуках і скоординувати з відповідними службами. " — зазначив Анатолій Федорук