Ірина Верещук відвідала Центр психологічної допомоги в Бучі

Це один із закладів, який надає психосоціальну підтримку в рамках Всеукраїнської програми ментального здоров’я під патронатом Першої леді Олени Зеленської.
Прагнемо повернути кожного.
Сьогодні Бучанський міський голова Анатолій Федорук передав списки цивільних полонених осіб з Бучанської громади віцепрем’єр-міністру Ірині Верещук.
Сьогодні, разом з Іриною Верещук, ми відвідали Бучанський центр психологічної допомоги, де надають допомогу тим, хто вже був повернений з полону. Зараз для них вкрай важлива наша підтримка та допомога.
Нещодавно ми проводили зустріч з родинами полонених у міській раді, щоб допомогти сім’ям у пошуках і скоординувати з відповідними службами. " — зазначив Анатолій Федорук
Якщо ви шукаєте своїх рідних або вони перебувають у полоні – зверніться у ЦНАП за адресою Енергетиків, 12 у Бучі.