Про вакцинацію проти COVID-19 дітей віком від 5 до 17 років розповідає лікар-педіатр Бучанського центру первинної медико-санітарної допомоги Кравченко Наталія Ігорівна.
Навіть так званий легкий перебіг був неприємним, який супроводжувався головним болем, відсутністю апетиту, спотворенням запахів і слабкістю ще довгий час після одужання. А що казати про важкі випадки, коли потрібен був кисень та лікування в лікарні.
Записатися на вакцинацію в зручну для вас амбулаторію ви можете за номером:
+380675872381
або зателефонуйте сімейному лікарю.
Вакцинація від COVID-19 дітей віком від 5 до 11 років.
На даний час в Україні дозволили вакцинацію від коронавірусу дітям від 5 років.
Вакцину дослідили достатньо, щоб дати дозвіл на вакцинацію дітей, тому це безперечно. Ризики мати важкий перебіг і ускладнення від хвороби набагато вищі, ніж мати ускладнення від вакцинації.
Щеплюють дітей віком від 5 до 11 років вакциною Comirnaty від Pfizer.
Вакцина Pfizer для дітей має спеціальне, інше дозування, ніж Pfizer для дорослих.
Вакцинація від COVID-19 дітей віком від 12 до 17 років.
Дітям віком від 12 до 17 років які отримали первинний курс вакцинації, дозволили робити бустерне щеплення проти COVID-19.
Бустерну дозу вакцини можна вводити через 6 місяців.
З наявних вакцин, які використовуються в Україні проти COVID-19 для імунізації дітей віком від 12 років рекомендовано використовувати Comirnaty від Pfizer-BioNTech, враховуючи наявні дані з її безпеки та ефективності.