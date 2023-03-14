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  • Учора, 11:10
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Про вакцинацію проти COVID-19 дітей віком від 5 до 17 років

На жаль діти продовжують хворіти на Covid-19, це відстежується на практиці. Хворіють як в 1 місяць, так і старші дітки.

Про вакцинацію проти COVID-19 дітей віком від 5 до 17 років розповідає лікар-педіатр Бучанського центру первинної медико-санітарної допомоги Кравченко Наталія Ігорівна.



Навіть так званий легкий перебіг був неприємним, який супроводжувався головним болем, відсутністю апетиту, спотворенням запахів і слабкістю ще довгий час після одужання. А що казати про важкі випадки, коли потрібен був кисень та лікування в лікарні.

Вакцинація дітей від COVID-19 – це безпечний та ефективний спосіб вберегти їх від цього. Щеплення захищає дитину від важкого перебігу хвороби, а також від так званого дитячого мультисистемного запального синдрому — стану, при якому виникає запалення в низці органів (серце, легені, нирки, мозок, шкіра, очі або шлунково-кишковий тракт), що може з’явитись через кілька тижнів після зараження.


Записатися на вакцинацію в зручну для вас амбулаторію ви можете за номером:
+380675872381
або зателефонуйте сімейному лікарю.

Вакцинація від COVID-19 дітей віком від 5 до 11 років.
На даний час в Україні дозволили вакцинацію від коронавірусу дітям від 5 років.
Вакцину дослідили достатньо, щоб дати дозвіл на вакцинацію дітей, тому це безперечно. Ризики мати важкий перебіг і ускладнення від хвороби набагато вищі, ніж мати ускладнення від вакцинації.

Щеплюють дітей віком від 5 до 11 років вакциною Comirnaty від Pfizer.


Вакцина Pfizer для дітей має спеціальне, інше дозування, ніж Pfizer для дорослих.


Вакцинація від COVID-19 дітей віком від 12 до 17 років.
Дітям віком від 12 до 17 років які отримали первинний курс вакцинації, дозволили робити бустерне щеплення проти COVID-19.
Бустерну дозу вакцини можна вводити через 6 місяців.

З наявних вакцин, які використовуються в Україні проти COVID-19 для імунізації дітей віком від 12 років рекомендовано використовувати Comirnaty від Pfizer-BioNTech, враховуючи наявні дані з її безпеки та ефективності.
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Бучанський центр первинної медико-санітарної допомоги 
 ВАКЦИНАЦІЯ, Буча, медицина
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