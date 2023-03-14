Про вакцинацію проти COVID-19 дітей віком від 5 до 17 років розповідає лікар-педіатр Бучанського центру первинної медико-санітарної допомоги Кравченко Наталія Ігорівна.

Вакцинація дітей від COVID-19 – це безпечний та ефективний спосіб вберегти їх від цього. Щеплення захищає дитину від важкого перебігу хвороби, а також від так званого дитячого мультисистемного запального синдрому — стану, при якому виникає запалення в низці органів (серце, легені, нирки, мозок, шкіра, очі або шлунково-кишковий тракт), що може з’явитись через кілька тижнів після зараження.

Щеплюють дітей віком від 5 до 11 років вакциною Comirnaty від Pfizer.