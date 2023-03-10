При оформленні ID-карти та закордонного паспорта можна також оформити закордонний паспорт для дитини

Державна міграційна служба розширює цей експериментальний проєкт: крім одночасного оформлення ID-картки та закордонного паспорта особам старше 14 років, в Україні будуть одночасно оформлювати закордонні паспорти також їхнім дітям до 14 років.

Звертаємо увагу. Якщо дитині, якій оформлюють закордонний паспорт, виповнилося 12 років, її присутність під час подання документів є обов’язковою.