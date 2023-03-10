При оформленні ID-карти та закордонного паспорта можна також оформити закордонний паспорт для дитини

Державна міграційна служба розширює цей експериментальний проєкт: крім одночасного оформлення ID-картки та закордонного паспорта особам старше 14 років, в Україні будуть одночасно оформлювати закордонні паспорти також їхнім дітям до 14 років.
Такі зміни були ухвалені 7 березня на засіданні Кабінету Міністрів України. Вони набирають чинності через 35 днів з дня опублікування.
За одне відвідування один із батьків зможе одночасно оформити не тільки ID-картку та/або закордонний паспорт для себе, а й закордонний паспорт своїй дитині/дітям до 14 років.
Звернутися за такою послугою для дитини може один з батьків, усиновлювачів, опікунів, піклувальників або інших законних представників дитини. Їм потрібно подати заяву та відповідні документи до підрозділу ДМС, центру обслуговування «Паспортний сервіс» або в ЦНАП.