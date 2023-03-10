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  • Сьогодні, 11:44
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При оформленні ID-карти та закордонного паспорта можна також оформити закордонний паспорт для дитини

В Україні понад 10 місяців діє експериментальний проєкт щодо одночасного оформлення паспорта громадянина України та паспорта для виїзду за кордон.

Державна міграційна служба розширює цей експериментальний проєкт: крім одночасного оформлення ID-картки та закордонного паспорта особам старше 14 років, в Україні будуть одночасно оформлювати закордонні паспорти також їхнім дітям до 14 років.



Такі зміни були ухвалені 7 березня на засіданні Кабінету Міністрів України. Вони набирають чинності через 35 днів з дня опублікування.

За одне відвідування один із батьків зможе одночасно оформити не тільки ID-картку та/або закордонний паспорт для себе, а й закордонний паспорт своїй дитині/дітям до 14 років.

Звернутися за такою послугою для дитини може один з батьків, усиновлювачів, опікунів, піклувальників або інших законних представників дитини. Їм потрібно подати заяву та відповідні документи до підрозділу ДМС, центру обслуговування «Паспортний сервіс» або в ЦНАП.

Звертаємо увагу. Якщо дитині, якій оформлюють закордонний паспорт, виповнилося 12 років, її присутність під час подання документів є обов’язковою.
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паспорт, юрконсультація
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