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  • Сьогодні, 09:41
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В Києві та області стало на півсотню менше незаконних ігорних залів

З початку року детективи Бюро економічної безпеки припинили роботу 47 нелегальних ігрових залів в Києві, Білій Церкві, Броварах, Ірпені та Бучі. Це результати спільної роботи Територіального управління БЕБ у Києві та Київській області спільно з Нацполіцією.



У ході обшуків вилучено 800 комплектів техніки, різноманітне обладнання, чорнові записи та інші технічні засоби, які використовувалися у протиправній діяльності.

Встановлено, що переважна більшість закладів працювали вночі, порушуючи комендантську годину. В адміністратора одно з ігрових залів виявлено наркотичні засоби.

Наразі досліджуються обставини незаконної діяльності з організації та проведення азартних ігор, встановлюється повне коло причетних осіб.

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Бюро економічної безпеки України 
 кримінал, Буча, Ірпінь, Бучанський район
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