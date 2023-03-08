У програмі «ВідновиДІМ» учасниками можуть стати лише ОСББ — Федорук (відео)

Є рішення для багатоквартирних житлових будинків, які постраждали від військових дій – вони можуть отримати до 7,2 мільйона гривень.



Такі витрати фінансує програма «ВідновиДІМ» від фонду Енергоефективності. Учасниками можуть стати лише ОСББ – і це важлива умова для подачі заявки.



Гранти стовідсоткові, програму фінансує Європейський союз. Механізм швидкий — 70% коштів дають одразу, тож будівельники можуть швидко розпочати роботи.



Для того, щоб взяти участь в програмі, потрібно звернутися з відповідною заявою до Бучанської міської ради. Наші фахівці проконсультують і допоможуть якнайшвидше оформити всі необхідні документи.



Отримані кошти можна витратити на ремонт місць загального користування – покрівель, фасадів, віконних та балконних конструкцій, а також внутрішньобудинкових мереж.