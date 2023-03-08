Буча новини міста, Буча сайт » Буча та регіон » У програмі «ВідновиДІМ» учасниками можуть стати лише ОСББ — Федорук (відео)
  • Учора, 12:48
  • 11
  • 0
+aA | -Aa 

У програмі «ВідновиДІМ» учасниками можуть стати лише ОСББ — Федорук (відео)

Бучанський міський голова звернувся до мешканців багатоквартирних житлових будинків.
Є рішення для багатоквартирних житлових будинків, які постраждали від військових дій – вони можуть отримати до 7,2 мільйона гривень.

Такі витрати фінансує програма «ВідновиДІМ» від фонду Енергоефективності. Учасниками можуть стати лише ОСББ – і це важлива умова для подачі заявки.

Гранти стовідсоткові, програму фінансує Європейський союз. Механізм швидкий — 70% коштів дають одразу, тож будівельники можуть швидко розпочати роботи.

Для того, щоб взяти участь в програмі, потрібно звернутися з відповідною заявою до Бучанської міської ради. Наші фахівці проконсультують і допоможуть якнайшвидше оформити всі необхідні документи.

Отримані кошти можна витратити на ремонт місць загального користування – покрівель, фасадів, віконних та балконних конструкцій, а також внутрішньобудинкових мереж.




Посилання на детальну інформацію про програму ВідновиДІМ>>
0 1

ВІЙНА, Буча, відеосюжет, Федорук Анатолій Петрович
Новини в телеграм
Напечатать
 Інші новини по темі:
Мешканці 14 будинків – за ОСББ

Мешканці 14 будинків – за ОСББ

ВИКОНКОМ
27 березня: Ініціативні групи проведуть установчі збори ОСББ

27 березня: Ініціативні групи проведуть установчі збори ОСББ

Буча та регіон
Посібник "Як обрати управителя багатоквартирного будинку"

Посібник "Як обрати управителя багатоквартирного будинку"

законодавтство
Тарифи на послуги ЖКГ поки що не підвищуватимуться

Тарифи на послуги ЖКГ поки що не підвищуватимуться

Бучанські новини
Земельний податок: назустріч мешканцям будинків

Земельний податок: назустріч мешканцям будинків

Бучанські новини
Енергетичний сертифікат для ОСББ. для чого він потрібен та як його виготовити

Енергетичний сертифікат для ОСББ. для чого він потрібен та як його виготовити

законодавтство
ОСББ чи управитель?

ОСББ чи управитель?

Ірпінський вісник
ЮНІСЕФ: Програма грошової допомоги для родин із дітьми

ЮНІСЕФ: Програма грошової допомоги для родин із дітьми

Суспільство
Василь Олексюк: «Обов’язок влади – підтримати учасників АТО»

Василь Олексюк: «Обов’язок влади – підтримати учасників АТО»

ВИКОНКОМ
Українцям придумали новий штраф

Українцям придумали новий штраф

статті і публікації
В Україні зруйнована монополія ЖЕКів

В Україні зруйнована монополія ЖЕКів

статті
ДТЕК відновлює роботу зі зняття показів електролічильників у будинках клієнтів

ДТЕК відновлює роботу зі зняття показів електролічильників у будинках клієнтів

Буча та регіон
ОСББ, як альтернатива ЖЕКам

ОСББ, як альтернатива ЖЕКам

Ірпінський вісник
У Бучі проводяться дезінфікаційні заходи

У Бучі проводяться дезінфікаційні заходи

Буча та регіон
ОСББ: загальнодержавні тенденції на прикладі Бучі та Ізмаїла

ОСББ: загальнодержавні тенденції на прикладі Бучі та Ізмаїла

Буча та регіон
Коментарів: 0
Додати коментар